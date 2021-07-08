За три місяці Україна опустилась у рейтингу паспортів

Цінність українського паспорту вища, ніж у Китаю, Катару та Грузії

Україна опустилася на дві позиції в рейтингу Індексу паспортів світу та посідає 37 місце. У квітні український паспорт посідав 35 позицію. Про це свідчать дані оновленого Індексу паспортів від компанії Henley&Partners.

Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або візи після прибуття в 137 країн.

Очолює рейтинг Японія, її громадяни можуть відвідати 193 країни. На другом місці - Сінгапур з безвізовим доступом в 192 країни. Третє місце ділять Південна Корея та Німеччина, чиї громадяни можуть відвідати з безвізовим доступом 191 країну.

Індекс паспортів Henley&Partners щоквартально аналізує візові правила 227 країн і територій світу, ранжируючи їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Рейтинг укладається понад 10 років у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), яка підтримує найбільшу у світі базу туристичної інформації.

Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн, у які її громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз (без візи або з візою після прибуття). Паспорти усіх розглянутих країн є біометричними.

Станом на квітень 2021 року український закордонний паспорт був на 35-ій позиції у міжнародному рейтингу.

Додамо, що сьогодні оприлюднили список країн, куди можуть поїхати вакциновані CoronaVac українці.