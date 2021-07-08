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    За три місяці Україна опустилась у рейтингу паспортів

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    Пандемія суттєво вплинула на можливість країн відкрито приймати туристів - За три місяці Україна опустилась у рейтингу паспортів
    Пандемія суттєво вплинула на можливість країн відкрито приймати туристів
    Фото з відкритих джерел

    Цінність українського паспорту вища, ніж у Китаю, Катару та Грузії

    Україна опустилася на дві позиції в рейтингу Індексу паспортів світу та посідає 37 місце. У квітні український паспорт посідав 35 позицію. Про це свідчать дані оновленого Індексу паспортів від компанії Henley&Partners.

    Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або візи після прибуття в 137 країн.

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    За три місяці Україна опустилась у рейтингу паспортів
    За три місяці Україна опустилась у рейтингу паспортів

    Очолює рейтинг Японія, її громадяни можуть відвідати 193 країни. На другом місці - Сінгапур з безвізовим доступом в 192 країни. Третє місце ділять Південна Корея та Німеччина, чиї громадяни можуть відвідати з безвізовим доступом 191 країну.

    Індекс паспортів Henley&Partners щоквартально аналізує візові правила 227 країн і територій світу, ранжируючи їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Рейтинг укладається понад 10 років у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), яка підтримує найбільшу у світі базу туристичної інформації.

    Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн, у які її громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз (без візи або з візою після прибуття). Паспорти усіх розглянутих країн є біометричними.

    Станом на квітень 2021 року український закордонний паспорт був на 35-ій позиції у міжнародному рейтингу.

    Додамо, що сьогодні оприлюднили список країн, куди можуть поїхати вакциновані CoronaVac українці.

    Теги: паспорт рейтинг туризм документи українці Україна мандрівка
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    За три місяці Україна опустилась у рейтингу паспортів