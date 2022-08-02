Недоімперія має отримати по зубах: «Азов» відреагував на «терористичну організацію»

«Весь світ має об‘єднатися проти держави-терориста»

Полк «Азов» закликає Держдеп Сполучених Штатів Америки та уповноважені органи інших держав визнати Російську Федерацію державою-терористом. Про це повідомляється у Telegram-каналі полку.

«Після публічної страти військовополонених полку «Азов» у н.п. Оленівка, Росія шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів. Верховний суд Росії визнав полк «Азов» «терористичною організацією». Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав «мочить в сортирах», підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди», – йдеться в повідомленні.

У полку зазначили, що Росія багато років своїми щоденними діями доводить статус держави-терориста. Щодня її армія та спецслужби здійснюють воєнні злочини. А потурання цим злочинам чи мовчання – це співучасть.

«Ми закликаємо Держдеп США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати РФ державою-терористом! Весь світ має об‘єднатися проти держави-терориста», – додали в «Азові».

Окремий загін спеціального призначення «Азов» був створений 5 травня 2014 року в місті Бердянськ (Запорізька область) як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення МВС на підставі рішення Міністерства внутрішніх справ України. 17 вересня 2014 року батальйон було реорганізовано і розширено до полку міліції особливого призначення МВС. Емблема полку – видозмінений символ «Ідея нації». Після 24 лютого 2022 року полк «Азов» брав участь в обороні заводу «Азовсталь» (Маріуполь).

Нагадаємо, сьогодні Верховний суд Росії оголосив полк «Азов» терористичною організацією. Згідно із чинним російським законодавством, керівники організацій, які отримують статус «терористичних», можуть потрапити за ґрати на строк від 15 до 20 років, а рядові члени – від 5 до 10.

Рішення про визнання Азову «терористичною організацією» в РФ було прийнято на тлі масового вбивства російськими окупантами його полонених бійців у Оленівці, яке стало одним із найгучніших і найжорстокіших воєнних злочинів кремлівського режиму.

Тим часом Держдума почала активно обговорювати смертну кару в Росії.