Після дощів та снігопадів Миколаїв перетворився на суцільну калюжу (фото)
1 лютого на Миколаївщині пройшов значний мокрий сніг із дощем
Жителі Миколаєва скаржаться на затоплені двори і вулиці, через які неможливо пройти до свого дому. Про це написала Олена Мельник в Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді».
«Підкажіть, як після дощів пройти до свого під’їзду. Хіба що тільки вплав. Зверніть увагу влади Інгульського району. Вулиця Миколаївська, 15-А. Іноді здається, що про цей двір забули», – написала жінка.
Також незадоволені жителі селища Горького в Інгульському районі. «Скільки ще триватиме ця неповага до людей? Як пройти, якщо немає пішохідних доріжок? Вирішіть проблему жителів селища…» – написала мешканка мікрорайону Мирослава Олександрівна.
Нагадаємо, 1 лютого на Миколаївщині пройшов значний мокрий сніг із дощем. Сьогодні в області +2°...+4°. Через такі погодні умови вулиці Миколаєва затопило водою.
Також через танення великої кількості снігу дороги Одеси перетворилися на бурхливі річки. Ситуацію ускладнило й те, що після снігопаду, ожеледиці та морозів, на проїжджій частині в багатьох районах утворилися страшні ями.
У вівторок, 2 лютого, на заході та півночі країни температура повітря впала до -4-12. У Чернівецькій, Черкаській, Полтавській, південних районах Вінницької, Київської та Сумської областей випало до 20 см снігу.
Синоптики Українського гідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні, на сході та півдні України очікуються дощі.Синоптики Українського гідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні, на сході та півдні України очікуються дощі.