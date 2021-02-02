Після дощів та снігопадів Миколаїв перетворився на суцільну калюжу (фото)

1 лютого на Миколаївщині пройшов значний мокрий сніг із дощем

Жителі Миколаєва скаржаться на затоплені двори і вулиці, через які неможливо пройти до свого дому. Про це написала Олена Мельник в Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді».

«Підкажіть, як після дощів пройти до свого під’їзду. Хіба що тільки вплав. Зверніть увагу влади Інгульського району. Вулиця Миколаївська, 15-А. Іноді здається, що про цей двір забули», – написала жінка.

Також незадоволені жителі селища Горького в Інгульському районі. «Скільки ще триватиме ця неповага до людей? Як пройти, якщо немає пішохідних доріжок? Вирішіть проблему жителів селища…» – написала мешканка мікрорайону Мирослава Олександрівна.

Нагадаємо, 1 лютого на Миколаївщині пройшов значний мокрий сніг із дощем. Сьогодні в області +2°...+4°. Через такі погодні умови вулиці Миколаєва затопило водою.

Також через танення великої кількості снігу дороги Одеси перетворилися на бурхливі річки. Ситуацію ускладнило й те, що після снігопаду, ожеледиці та морозів, на проїжджій частині в багатьох районах утворилися страшні ями.

У вівторок, 2 лютого, на заході та півночі країни температура повітря впала до -4-12. У Чернівецькій, Черкаській, Полтавській, південних районах Вінницької, Київської та Сумської областей випало до 20 см снігу.

Синоптики Українського гідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні, на сході та півдні України очікуються дощі.

Синоптики

Українського гідрометцентру

, на сході та півдні України очікуються дощі.