Бабине літо до +22 і дощі: прогноз погоди на 11 жовтня



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Дощі пройдуть на Півдні та Сході, окрім Харківщини, і ще у Центрі, окрім Вінниччини

Погода в Україні у п'ятницю, 11 жовтня, очікується несприятливою у більшості областей країни. Температура повітря буде підвищуватися, але очікуються сильні дощі і поривчастий вітер.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +12...+19 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +2...+7 градусів, вдень +4...+9 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +12...+18 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, тільки в Дніпропетровській області невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +12...+18 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень помірний, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +11...+17 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+13 градусів, вдень +13...+20 градусів, в Одеській області +17...+22 градуси.

У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +15...+20 градусів.

Після заморозків і різкого похолодання, у п'ятницю, 11 жовтня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +15...+17 градусів.