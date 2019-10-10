Біля Вежі висадять нові дерева та закладуть «капсулу часу»



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У Вінниці відбудеться екоакція

10 жовтня на Європейській площі в рамках екоініціативи висадять дерева породи платан. Також активісти закладуть «капсулу часу» для майбутніх поколінь. В ній вказані наявні показники забруднення атмосфери та погодних умов, які характерні для нашого часу. Організатори сподіваються, що через 20 років можна буде порівняти ці дані. У повідомленні для майбутніх поколінь також залишать заклик берегти довкілля та унікальну природу подільського регіону.

Східні платани є надзвичайно корисними для місцевості, адже швидко ростуть і являються невибагливими. Крона платану очищає атмосферу, а могутня коренева система укріплює грунт.

«Вінниця – достатньо зелене місто. Та основна посадка дерев у центральному парку міста проводилась ще в далеких 1947 та 1952 роках, а середня тривалість їх життя складає близько 40 років. Саме тому щороку ми проводимо заходи щодо розчистки крон чи вирізання хворих дерев та висадки молодих садженців. Ми обрали платани, адже вони чудово зростають в умовах нашої місцевості, не хворіють та мають розгалуджену кореневу систему, а ще виділяють достатньо кисню», - розповів співорганізатори екоініціативи директор комунального підприємства «Подільський туристично-інформаційний центр» Володимир Ходацький.

Екологічна акція спрямована вкотре привернути увагу вінничан до захисту навколишнього середовища та збереження балансу екосистеми регіону. З цією метою учасники події закладуть спеціальну «капсулу часу» з повідомленням для майбутніх поколінь дбати про природу місцевості, знижувати рівень забруднення міста та бути еко-свідомими.

Також у листі зазначать основі показники стану довкілля - середньодобова температура повітря, атмосферні опади, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та інших, які і стануть індикаторами порівняння через 20 років в майбутньому.

Акція розпочнеться о 12-й годині на Європейській площі.