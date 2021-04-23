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    Поліція попередила українців про масштабну кібератаку: як зберегти свої гроші

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    Кіберполіція попереджає про масштабну світову кібератаку на пристрої QNAP - Поліція попередила українців про масштабну кібератаку: як зберегти свої гроші
    Кіберполіція попереджає про масштабну світову кібератаку на пристрої QNAP
    Фото з відкритих джерел

    Правоохоронці дали рекомендації, як захистити свої пристрої від атаки

    Кіберполіції попередила українців про масштабну світову кібератаку на пристрої QNAP. Програма-вимагач «шифрує» файли, а для відновлення доступу до них вимагає гроші. Про це повідомляє пресслужба поліції.

    Правоохоронці зазначають, що потрапляючи в систему, шкідливе програмне забезпечення створює захищені паролем архіви 7-Zip розміром - 20МБ, в які «упаковує» файли, що містяться на пристрої.

    «Постраждалі під час відкриття текстового файлу, створеного кріптолокером Qlocker, виявляють посилання на ресурс, розміщений в мережі TOR. Далі пропонується ввести персональний ID, який присвоюється пристрою вірусом-здирником, і в подальшому отримати електронний гаманець в криптовалюта. Для дешифрування жертві потрібно ввести пароль, відомий тільки оператору Qlocker», – повідомили в поліції.

    Щоб відновити доступ зловмисники вимагають у постраждалих гроші.

    «Кіберзлочинці використовують критичні уразливості в операційних системах QNAP, а саме CVE-2020-2509 (вразливість дозволяє зловмисникам виконувати довільні команди в компрометованому додатку), CVE-2020-36195 (SQL-ін'єкція в QNAP Multimedia Console and Media Streaming Add-On)», – пояснили в кіберполіції.

    Правоохоронці дали рекомендації, як захистити свої пристрої від атаки:

    1. Поновити версію програмно-апаратних засобів QNAP.

    Оновлення QTS або QuTS hero:

    • увійти в QTS або QuTS hero як адміністратор;
    • перейти до Панель управління> Система> Оновлення прошивки
    • клікнути на Перевірити оновлення. Далі встановити останнім актуально поновлення.

    Оновлення Multimedia Console і Media Streaming Add-On:

    • увійти в QTS як адміністратор;
    • відкрити Центр програм і натиснути на значок пошуку;
    • ввести Multimedia Console або Media Streaming Add-On;
    • натиснути Оновити (після чого з'явиться повідомлення про підтвердження);
    • натиснути ОК.

    2. Здійснювати підключення до внутрішньої мережі тільки з використанням VPN;

    3. Налаштувати розмежування доступу до ресурсів компанії за допомогою фаєрволів, мережевих екранів, віртуальних мереж;

    4. Здійснювати резервне копіювання даних.

    До слова, напередодні поліція затримала у США банду, яка пограбувала українські банки на $35 млн. До злочинного угруповання входило близько 25 осіб з України, США, Латвії, Молдови, Македонії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану. Організаторами банди є громадяни України, які одночасно мають громадянство США, де вони й легалізували незаконно отримані кошти.

    На початку квітня кіберполіція затримала шахраїв, які дублювали SIM-карти і знімали гроші з рахунків.

    У березні правоохоронці повідомили, що шахраї за допомоги чергової фінансової піраміди видурили мільйони у 55 тисяч українців.

    Теги: кібератака гроші технології криптовалюта поліція хакер
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