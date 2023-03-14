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Байден анонсував розмову з Сі Цзіньпіном

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Байден анонсував розмову з Сі Цзіньпіном
Про дату розмови Байден не повідомив
фото з відкритих джерел

Президен США поговорить з очільником Китаю по телефону 

Президен США Джо Байден проведе телефонну розмову з очільником Китаю сі Цзіньпіном. Про це повідомляє Reuters.

На запитання журналістів на зустрічі з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком чи планує Байден найближчим часом поговорити з Сі Цзіньпіном, він відповів «так». Проте дату президент США не уточнив. Очікується, що це станеться найближчим часом.

13 березня Байден оприлюднив деталі великої угоди між США, Великобританією та Австралією про надання Австралії атомних підводних човнів. Китай вважає відповідну угоду «незаконним актом ядерного розповсюдження».

В середині лютого Байден заявив , що планує поговорити з Сі Цзіньпіном про те, що, за словами США, є китайською шпигунською кулею, яка пролетіла через американський повітряний простір, погіршуючи і без того напружені відносини, але такого дзвінка не було оголошено.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван раніше заявив, що Білий дім хоче відновити регулярний зв'язок з Китаєм, і Байден розраховував поговорити з Сі по телефону через деякий час після того, як уряд Китаю повернеться до роботи після щорічних Всекитайських зборів народних представників.

Нагадаємо, США наполягає на переговорах України та Китаю наголошуючи на прямому діалозі без російського впливу.

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