Білий дім закликав Україну до переговорів з Китаєм

США закликали до переговорів як публічно, так і приватно

США закликали Сі Цзіньпіна поговорити безпосередньо з Володимиром Зеленським

Радник із національної безпеки Білого дому Джейк Салліван висловив позицію США щодо необіхдності переговорів Китаю та України. Так повідомляє CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

США закрикали до переговорів і публічно, і приватно. Там вважають, що порозумінню між країнами заважає російський вплив.

«Ми закликаємо президента Сі зв’язатися з президентом Зеленським, тому що вважаємо, що КНР і сам президент Сі повинні безпосередньо почути українську точку зору, а не тільки російську», – заявив Салліван.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Салліван додав, що американські офіційні особи говорили у понеділок, 13 березня, з українськими колегами про те, що Київ офіційно не отримував підтвердження того, що із Сі Цзіньпіном відбудеться телефонний дзвінок чи відеоконференція. Раніше Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з очільником Китаю.

«Ми говорили з нашими українськими колегами сьогодні, я бачив повідомлення у новинах, вони ще не отримали підтвердження, що буде телефонний дзвінок чи відеоконференція», – заявив чиновник.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Сі Цзіньпін планує провести першу з початку розв’язаної Росією повномасштабної війни розмову з Зеленським. Очікується, що переговори відбудуться після візиту Сі Цзіньпіна до російського диктатора Володимира Путіна на наступному тижні.