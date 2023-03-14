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Білий дім закликав Україну до переговорів з Китаєм

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Білий дім закликав Україну до переговорів з Китаєм
США закликали до переговорів як публічно, так і приватно
фото з відкритих джерел

США закликали Сі Цзіньпіна поговорити безпосередньо з  Володимиром Зеленським

Радник із національної безпеки Білого дому Джейк Салліван висловив позицію США щодо необіхдності переговорів Китаю та України. Так повідомляє CNN.

США закрикали до переговорів і публічно, і приватно. Там вважають, що порозумінню між країнами заважає російський вплив.

«Ми закликаємо президента Сі зв’язатися з президентом Зеленським, тому що вважаємо, що КНР і сам президент Сі повинні безпосередньо почути українську точку зору, а не тільки російську», – заявив Салліван.

Салліван додав, що американські офіційні особи говорили у понеділок, 13 березня, з українськими колегами про те, що Київ офіційно не отримував підтвердження того, що із Сі Цзіньпіном відбудеться телефонний дзвінок чи відеоконференція. Раніше Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з очільником Китаю.

«Ми говорили з нашими українськими колегами сьогодні, я бачив повідомлення у новинах, вони ще не отримали підтвердження, що буде телефонний дзвінок чи відеоконференція», – заявив чиновник.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Сі Цзіньпін планує провести першу з початку розв’язаної Росією повномасштабної війни розмову з Зеленським. Очікується, що переговори відбудуться після візиту Сі Цзіньпіна до російського диктатора Володимира Путіна на наступному тижні.

Теги: Сі Цзіньпін президент Володимир Зеленський чиновник

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