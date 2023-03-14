США продовжили на рік термін програми для біженців з України

Українські біженці можуть перебувати в США за програмою ще рік

Програма «Єднання для України» (United for Ukraine) буде продовжена на рік

Міністерство національної безпеки США ухвалило рішення продовжити термін перебування громадян України, які в'їхали на американську територію за програмою «Єднання для України» (United for Ukraine), ще на один рік. Про це повідомляє AP.

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Рішення про продовження терміну проживання стосується українців, які прибули до США за програмою з 24 лютого по 25 квітня 2022 року на підставі гуманітарного статусу. Їм не потрібно подавати жодних документів, щоб отримати дозвіл на подальше перебування в країні.

Міністерство нацбезпеки США розглядатиме справи українців, які відповідають умовам, протягом наступних чотирьох тижнів починаючи з тих, хто прибув найраніше.

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Програма «Єднання для України» дає право українцям на в’їзд до США й перебування в країні терміном до двох років за гуманітарним дозволом. Для участі в програмі українець має мати спонсора, який погодиться утримувати його фінансово все перебування в країні.

Схожі програми, які передбачають дозвіл на гуманітарне перебування у США, як правило, тимчасові й розраховані на один-два роки. З наближенням річного терміну програми «Єднання для України» українські біженці побоювались, що будуть змушені виїхати зі Штатів.

Нагадаємо, програмою «Єднання для України» станом на грудень 2022 року скористалися понад 82 тисячі українців і членів їхніх родин.