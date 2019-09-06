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    Der Spiegel: Суркіс через фірму-прокладку фінансував «Динамо» за гроші УЄФА

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    Григорій Суркіс і відсторонений за корупцію президент УЄФА Мішель Платіні були надійними партнерами - Der Spiegel: Суркіс через фірму-прокладку фінансував «Динамо» за гроші УЄФА
    Григорій Суркіс і відсторонений за корупцію президент УЄФА Мішель Платіні були надійними партнерами
    UA-Футбол

    Київський клуб і нардеп від ОПЗЖ можуть пов’язнути у черговому скандалі

    Корупційний скандал в УЄФА, в якому замішані київське «Динамо», ФФУ і брати Суркіси, став надбанням європейської преси.

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    Так, до редакції впливового видання Der Spiegel потрапив документ під непомітною назвою «внутрішня пояснювальна записка».

    У цьому документі, призначеному для внутрішнього використання в УЄФА, йдеться про те, що в період з 2002-го по 2016-го роки УЄФА направив в ФФУ для розвитку футболу в Україні 380 млн. євро.

    При цьому, всі кошти були проведені через офшорну фірму Newport Management Limited, зареєстровану на Карибських островах і яка контролюється президентом «Динамо» і братом віце-президента УЄФА Ігорем Суркісом, і могли бути використані для фінансування київського клубу.

    При цьому, судячи з усього, ці перекази не особливо турбували УЄФА до 2016-го року, поки в «Динамо» не побувала комісія європейського союзу з перевіркою фінансового fair play, яка і виявила, що ця фірма-прокладка надавала клубу фінансову підтримку.

     Читайте також: Як Брежнєва. Сайт київського «Динамо», вітаючи Суркіса з ювілеєм, перевершив себе

    Джерело: UA-Футбол

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