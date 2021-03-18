Балі відкриється для туристів. Влада Індонезії оголосила умови і дату

Індонезійська влада має намір прищепити 1,2 мільйона працівників туристичного сектора острова, щоб підвищити довіру з боку мандрівників

Влада Індонезії оголосила, що будуть готові відкрити острів Балі для відвідування туристами влітку 2021 року за умови виконання планів у рамках програми вакцинації від коронавірусу. Про це повідомив президент країни Джоко Відодо.

За словами глави держави, передбачається, що до липня поточного року буде вакциновано половину місцевого населення. Зокрема, влада має намір у першу чергу прищепити 1,2 мільйона працівників туристичного сектора острова, щоб підвищити довіру з боку мандрівників. Кінцевий етап щеплення передбачає, що вакцинують 2,9 млн людей.

Таким чином, Відодо сподівається на відкриття країни для туристів і повернення галузі «в нормальне русло» у червні або липні, коли на Балі складеться колективний імунітет до Covid-19 завдяки вакцинації.

При цьому місцевий МОЗ виступає проти таких намірів – у відомстві вважають, що острів для іноземців слід відкривати поетапно з використанням пробних «зелених зон» в термін до квітня 2022 року.

Міністр туризму Балі Сандіага Уно раніше розповів, що «зеленими зонами» можуть стати такі курорти:

Кута;

Нуса Дуа;

Убуд;

Санур;

Нуса Пеніда.

Список можуть розширити, якщо ситуація залишиться стабільною.

З початку року на Балі стартувала кампанія з вакцинації населення. На теперішній час щеплення від Covid-19 отримали близько 15 тисяч медпрацівників, поліції, військових, чиновників, журналістів, співробітників ринку та туристичної сфери, літніх людей.

Для працівників сфери туризму, що бажають вакцинуватись, уряд запустив відкриту онлайн-реєстрацію. Заявки залишили вже понад 10 тисяч охочих.

Всіх туристів, що прибуватимуть на відпочинок до «зелених зон», тестуватимуть на коронавірус. аеропорту. Результатів вони чекатимуть у готелях. Про те, чи потрібно буде робити додаткові тести протягом відпочинку, наразі невідомо.

Між іншим, наприкінці листопада 2020 року на Балі з’явилося почесне консульство України.

Також у січні поточного року повідомлялося, що на Балі іноземців, які порушили масковий режим, поліція змушує віджиматися.