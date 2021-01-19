Як в армії. Поліція Балі оригінально карає туристів-антимасочників

Штрафи - не єдина форма покарання за порушення правил коронавірусу на Балі

Штрафи - не єдина форма покарання за порушення правил коронавірусу на Балі

Правоохоронці знайшли цікавий спосіб, як привчити туристів дотримуватися карантинних заходів

На Балі іноземців, які порушили масковий режим, поліція змушує віджиматися. Про це повідомляє ABC News.

Місцева влада реєструє на острові величезну кількість порушень карантину. При цьому, 80% всіх оштрафованих є туристами. Штраф за неносіння маски на Балі становить 100 тисяч рупій ($9).

Влада прийняла рішення не штрафувати за дрібні порушення, такі як відсутність маски або її неправильне носіння.

Загалом Агентство громадського порядку зафіксувало на Балі понад 15 000 правопорушень з часу введення правила обов’язкової маски.

Пан Сурьянегара заявив, що дотепер влада зібрала 15,3 мільйона рупій (1400 доларів) за рахунок штрафів лише в Бадунге.

Між іншим, наприкінці листопада на Балі з’явилося почесне консульство України. Основними функціями почесного консульства України є:

захист в Республіці Індонезія прав юридичних осіб і громадян України в межах, визначених міжнародним правом;

надання їм допомоги і сприяння;

сприяння розвитку дружніх відносин, а також торгових, економічних, культурних та наукових зв'язків між Україною та Індонезією

Почесне консульство України не наділене повноваженнями щодо вчинення консульських дій (оформлення паспортів, віз, вчинення нотаріальних актів тощо). У разі потреби в отриманні відповідних послуг, громадянам слід звертатися до консульського відділу посольства України в Республіці Індонезія (м.Джакарта).