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    Балух попросив привести нотаріуса для оформлення заповіту

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    Політв'язень Володимир Балух відчуває, що може не доїхати до колонії - Балух попросив привести нотаріуса для оформлення заповіту
    Політв'язень Володимир Балух відчуває, що може не доїхати до колонії

    Денісова вимагає від омбудсмена в РФ допустити її до політв’язня

    Політв'язень Володимир Балух попросив привести до нього нотаріуса для оформлення заповіту. 

    Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

    «Зараз Володимир Балух тривожиться: попрохав привести до нього нотаріуса. Як і Сенцов, напише заповіт на випадок смерті. Відчуває, що погрози розправи лише погрозами не залишаться і до колонії він таки не доїде», — написала Денісова.

    Вона вимагає від омбудсмена в РФ допустити її до політв’язня та негайно надати йому кваліфіковану медичну допомогу.

    17 вересня архієпископ Климент відвідав Балуха у СІЗО.

    «Коли він зняв футболку, то я побачив тільки шкіру та кістки», — відповів Климент на питання про вигляд Володимира Балуха.

    Раніше архієпископа Климента не пускали в СІЗО Сімферополя, де утримують Балуха, посилаючись на неробочий день. 

    14 вересня стало відомо, що українця Володимира Балуха у сімферопольському СІЗО окупанти вивели з камери, сильно побили і загрожують позбутися.

    Після того, як українського активіста Володимира Балуха побили співробітники сімферопольського СІЗО, у нього сильно болить голова і печінка.

     

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