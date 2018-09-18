Балух попросив привести нотаріуса для оформлення заповіту



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Політв'язень Володимир Балух відчуває, що може не доїхати до колонії

Денісова вимагає від омбудсмена в РФ допустити її до політв’язня

Політв'язень Володимир Балух попросив привести до нього нотаріуса для оформлення заповіту.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Зараз Володимир Балух тривожиться: попрохав привести до нього нотаріуса. Як і Сенцов, напише заповіт на випадок смерті. Відчуває, що погрози розправи лише погрозами не залишаться і до колонії він таки не доїде», — написала Денісова.

Вона вимагає від омбудсмена в РФ допустити її до політв’язня та негайно надати йому кваліфіковану медичну допомогу.

17 вересня архієпископ Климент відвідав Балуха у СІЗО.

«Коли він зняв футболку, то я побачив тільки шкіру та кістки», — відповів Климент на питання про вигляд Володимира Балуха.

Раніше архієпископа Климента не пускали в СІЗО Сімферополя, де утримують Балуха, посилаючись на неробочий день.

14 вересня стало відомо, що українця Володимира Балуха у сімферопольському СІЗО окупанти вивели з камери, сильно побили і загрожують позбутися.

Після того, як українського активіста Володимира Балуха побили співробітники сімферопольського СІЗО, у нього сильно болить голова і печінка.