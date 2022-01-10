Нові податки для українців: фіскали перевірятимуть банківські картки

Українцям доведеться платити податок, якщо не зможуть підтвердити походження коштів

Офіційні доходи будуть порівнювати із витратами

Доходи українців почнуть перевіряти завдяки непрямим методам контролю. Податковій службі вдасться провести таку перевірку, якщо неофіційний дохід надходив на банківські картки українців. Про таке повідомляє Telegram-канал Адвокат Права.

Так, фіскали будуть порівнювати офіційні доходи із витратами. За незадекларовану різницю доведеться платити податок, якщо підтвердити походження коштів людина не зможе.

Доходи українців, які будуть перевіряти:

незалежна професійна діяльність;

неофіційна праця;

гроші, отримані з-за кордону;

здача у винайм нерухомого майна;

інвестиційна діяльність;

подарунки;

прощена заборгованість та кредити на суму, що перевищує чверть мінімальної зарплатні;

реалізація продукції тваринництва, якщо сума доходу перевищує 50 мінімальних зарплат (більше 325 тис. грн);

благодійна чи нецільова допомога;

продаж нерухомого майна.

Податки не стягуватимуть із:

заощаджень до 400 тисяч гривень;

житлової нерухомості, площа якої не перевищує 120 кв. м.;

одного авто.

До слова, із 1 грудня 2021 року податки на зарплату змінилися разом із підвищенням мінімальної заробітної плати.

Також стало відомо, скільки податків сплатили кияни у 2021 році.

Нагадаємо, Гетманцев заявив про успіхи податкової амністії.

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