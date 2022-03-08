Банкова пояснила, чому переговори з окупантами зайшли в глухий кут

Українська влада вказала Путіну на головну помилку

Російська сторона, помилково оцінивши свій потенціал, зробила помилковий вибір – ставити ультиматуми. Чим жорсткіші ультиматуми від них звучать, тим впертий опір народу. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він запевнив, що Україна не прийматиме ніяких ультиматумів від агресора. «За нами реально десятки мільйонів українців. І навряд чи за будь-якими ультиматумами із Москви стоять десятки мільйонів росіян. Це лише пропагдистські міфи. Наша позиція проста: переговори мають бути реальними та адекватними», – сказав Подоляк. Він висловив сподівання, що чим швидше Росія зрозуміє, що мовою ультиматумів неможна говорити з Україною, тим менше втрат зазнає сама Росія внаслідок цієї війни.

Нагадаємо, вже відбулися три раунди переговори України і Росії. Росія вимагає від України визнання окупації Криму, «ЛДНР» в кордонах Донецької і Луганської областей, демілітаризації і «денацифікації».

Раніше засновник Bellingcat журналіст Христо Грозєв розповів, чого Росія вимагатиме від України на переговорах. Про це, посилаючись на джерела, приближені до переговорів, він розповів на своїй сторінці у Twitter.