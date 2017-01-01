Барабанщик The Beatles удостоєний лицарського звання

Рінго Старр отримав титул «за внесок у музику та благодійність»

Британський музикант Рінго Старр, відомий як барабанщик групи The Beatles, був визнаний гідним лицарського звання. Рінго Старр отримав титул «за внесок у музику та благодійність», повідомляє Sky News. «Це здорово! Для мене це велика честь і радість, що моя музика й робота в благодійності... отримали визнання. Мир і любов.



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Музикант Рінго Старр

Рінго Старр отримав титул «за внесок у музику та благодійність»

Британський музикант Рінго Старр, відомий як барабанщик групи The Beatles, був визнаний гідним лицарського звання.

Рінго Старр отримав титул «за внесок у музику та благодійність», повідомляє Sky News.

«Це здорово! Для мене це велика честь і радість, що моя музика й робота в благодійності... отримали визнання. Мир і любов. Рінго», - йдеться у телеграмі музиканта з нагоди отримання лицарського звання.

Варто зазначити, що Старр став лицарем на 20 років пізніше, ніж його напарник по The Beatles Пол Маккартні.

Раніше близький друг сім'ї Старра розповів, що для барабанщика звістка про присудження йому лицарського титулу стала «громом серед ясного неба».

Рінго Старр, справжнє ім'я якого - Річард Старкі - отримав свою першу ударну установку в 17 років в якості різдвяного подарунка. Він став учасником The Beatles в 1962 році. Зараз статки барабанщика, у якого немає вищої освіти, оцінюють в 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Саме Старр придумав вираз Hard Day's Night ( «Вечір важкого дня»), що стало назвою альбому The Beatles, що вийшов в 1964 році, і фільму з їх участю.

У 1965 році всі члени The Beatles були нагороджені орденом Британської імперії. Пол Маккартні був посвячений у лицарі в 1997 році за заслуги в галузі музики.

Звання дозволить Стару додати до свого імені слово «сер».