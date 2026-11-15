Батька немовляти, похованого живцем, залишили під вартою

11-місячний Коа Шарп на фотографії, зробленій за два дні до зникнення

Слідство заявило про спробу втечі Майкла Комера зі штату, а суд призначив наступне засідання на грудень

У США суд відмовив у звільненні під заставу 25-річному Майклу Комеру, якого підозрюють у спробі вбити власного 11-місячного сина Коа Шарпа. Хлопчика, якого знайшли похованим у лісі в клітці для собак, уже виписали з лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press та офіс шерифа округу Лексінгтон.

Суд відмовив батькові у звільненні під заставу

У четвер, 12 листопада, Майкл Комер постав перед судом у Південній Кароліні. Слідчий округу Лексінгтон Тайлер Дуглас повідомив судді Гері Райнхарту, що після зникнення сина чоловік намагався втекти зі штату та не виявляв каяття через те, що сталося з дитиною.

Суд відмовив Комеру у звільненні під заставу за всіма обвинуваченнями. Також чоловікові погодили державного адвоката для захисту. Наступне судове засідання призначили на 10 грудня.

Затриманий Майкл Комер фото: управління шерифа округу Лексінгтон

Майкла Комера обвинувачують за чотирма епізодами:

замах на вбивство;

незаконні дії щодо дитини;

перешкоджання здійсненню опіки;

проникнення зі зломом.

Чоловік перебуває під вартою. Його провину в цій справі суд ще не встановив.

Що відомо про попередні конфлікти в родині

Судові документи свідчать, що проблеми в родині виникали й раніше. У жовтні 2026 року Комер визнав провину у справі про домашнє насильство та порушення громадського порядку. За цими обвинуваченнями його засудили до пробаційного нагляду.

За матеріалами справи, під час одного з попередніх конфліктів чоловік штовхнув матір Коа, коли вона тримала немовля на руках. Дитина вдарилася об сушильну машину.

Під час дзвінка до служби 911 бабуся хлопчика Патриція Комер також розповіла правоохоронцям, що її син раніше висловлював думки про самогубство. За її словами, чоловік говорив і про намір забрати дитину до Нью-Йорка.

Водночас правоохоронці поки не встановили мотиву злочину. Ці обставини не є доказом того, чому чоловік міг залишити сина під землею.

Як знайшли немовля

Зникнення Коа Шарпа помітили в понеділок, 9 листопада. Того ранку хлопчик перебував під наглядом бабусі по батьківській лінії. Коли жінка відлучилася у справах, вона залишила онука з батьком, який мав доглядати за ним до приходу іншої доглядальниці.

Однак, коли та прибула, Майкла Комера та дитини вже не було. Бабуся звернулася до служби 911.



Майкл Комер тримає свого сина, Коа Шарпа, 11 місяців. 8 листопада 2026 фото: AP

До пошуків залучили понад 100 правоохоронців і рятувальників. Спочатку вони обстежили будинок батька хлопчика, а згодом отримали записи камер спостереження. На них Комер з'являвся вже без сина.

Увечері чоловіка знайшли в господарській споруді в місті Бейтсбург-Лісвілл. Його затримали, однак дитини поруч не було. Місцеперебування Коа залишалося невідомим.

Наступного дня, 10 листопада, пошуковці обстежували ліс неподалік будинку дідуся хлопчика. Приблизно за 45 метрів від оселі вони помітили свіжу ділянку порушеного ґрунту. Коли рятувальники почали копати, то почули плач дитини.

Коа перебував усередині клітки для собак розміром приблизно 60 на 60 сантиметрів. Хлопчика загорнули в рушник, а клітку неглибоко закопали в землю. За оцінками правоохоронців, дитина могла провести під землею близько 24 годин.

Місце, де був знайдений похованим живцем хлопчик. Південна Кароліна, 11 листопада 2026. фото: АР

Що допомогло дитині вижити

Шериф округу Лексінгтон Джей Кун повідомив, що після порятунку немовля негайно доправили до лікарні. Увечері 10 листопада хлопчика вже виписали. За інформацією, яку медики передали слідчим, Коа має повністю одужати. Наразі він перебуває під опікою родичів.

Правоохоронці припускають, що вижити дитині могли допомогти кілька обставин. Зокрема, рушник, яким загорнули клітку, міг утворити повітряну кишеню. Також на стан немовляти могла вплинути прохолодна погода, яка сповільнила обмін речовин. Це попередні припущення шерифа, а не оприлюднений медичний висновок.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про інший випадок сімейного конфлікту навколо немовляти в Києві. Після розголосу мати дитини Оксана Хомей спростувала частину своїх попередніх заяв про нібито викрадення доньки батьком.