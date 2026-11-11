Мати немовляти, яке нібито викрав батько, спростувала свої заяви

Оксана Хомей визнала, що кримінального провадження проти її чоловіка немає, а інформація про можливе застосування медикаментів до дитини не підтвердилася

Оксана Хомей, яка раніше заявляла про викрадення своєї доньки Анни її батьком Аркадієм Суслом, спростувала частину попередніх звинувачень. Жінка повідомила, що кримінального провадження проти чоловіка не відкривали, а медичне обстеження не підтвердило її побоювань щодо застосування медикаментів до немовляти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Хомей у Facebook.

За словами жінки, її донька, якій виповнилося шість місяців, перебуває в безпеці у Києві. Після повернення дитини Хомей вирішила уточнити обставини конфлікту та виправити інформацію, яку поширювала раніше.

Зокрема, вона визнала, що помилково повідомила про відкриття кримінального провадження проти Аркадія Сусла. Після того як чоловік забрав доньку та поїхав у невідомому напрямку, жінка звернулася до поліції. Правоохоронці опитали свідків і зафіксували обставини події, однак, за словами Хомей, ознак кримінального правопорушення не встановили.

«У пості я написала, що вже відкрита кримінальна справа, але цього не сталося. Мені пояснили адвокати та юристи, що батько не може "викрасти" власну дитину відповідно до норм чинного права», – зазначила вона.

Також Хомей спростувала інформацію про можливе застосування медикаментів до немовляти. За її словами, після отримання відповідних повідомлень вона звернулася до поліції та разом із правоохоронцями вирушила до селища Ріпки Чернігівської області.

На момент прибуття матері дитина проходила обстеження в місцевій лікарні. Огляд відбувався за участю представників ювенальної поліції та органів опіки. За словами Хомей, педіатр підтвердила, що дівчинка здорова, а інформація про медикаменти не знайшла підтвердження.

Після медичного огляду Аркадій Сусло дозволив матері, поліцейським та представникам органів опіки оглянути умови проживання доньки. Хомей наголосила, що чоловік не перешкоджав їй контактувати з дитиною.

Згодом батьки спільно вирішили повернути Анну до Києва. За словами жінки, поїздка відбулася в супроводі представників поліції та органів опіки.

«Ми домовилися з ним, що будемо працювати над відновленням нормального спілкування один з одним як з батьками дитини, та не чинити в майбутньому перешкод у вихованні дитини», – повідомила Хомей.

Окремо жінка подякувала компанії EPAM Ukraine, де працює її чоловік. За її словами, роботодавець підтримував зв'язок з обома батьками, контактував із поліцією та сприяв врегулюванню ситуації.

Хомей також висловила вдячність Національній поліції, підрозділам ювенальної поліції Києва та Чернігівщини й органам опіки за допомогу.

Надалі батьки планують вирішувати суперечки у правовому полі та працювати над відновленням взаємної довіри заради доньки.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про сімейний конфлікт у Києві, під час якого батько забрав п'ятимісячну доньку. Тоді Хомей звинуватила чоловіка у викраденні дитини, однак Сусло в коментарі «Главкому» заперечив ці звинувачення.

Також «Главком» писав про побоювання Хомей щодо можливого застосування медикаментів до немовляти. Жінка стверджувала, що родичі батька дитини могли намагатися сфальсифікувати докази проти неї. У новій заяві вона уточнила, що інформація про медикаменти не підтвердилася.