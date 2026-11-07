У Кенії лідера секти засудили до 200 років за вбивство дітей

Пол Маккензі під час оголошення вироку в суді Момбаси, 6 листопада 2026 року

Суд визнав проповідника організатором системи примусового голодування. У лісі, де жили його послідовники, знайшли сотні тіл

Лідер релігійної секти Пол Маккензі отримав 200 років ув'язнення за загибель 190 дітей та одного дорослого у Кенії. Проповідник переконував своїх послідовників голодувати разом із дітьми, обіцяючи їм спасіння після кінця світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як проповідник організував масове голодування

Пол Маккензі очолював Good News International – апокаліптичну християнську релігійну організацію. Її послідовники жили в лісі Шакахола в окрузі Кіліфі, неподалік від узбережжя Індійського океану на сході Кенії.

За версією обвинувачення, проповідник переконував людей відмовлятися від їжі, щоб зустріти Ісуса та потрапити на небеса до кінця світу. Своїх дітей послідовники також мали позбавляти їжі. Спочатку голодування запроваджували серед наймолодших, а згодом – серед підлітків, жінок та чоловіків.

Суд встановив, що йшлося не про добровільний релігійний піст, а про організовану систему примусу. До неї залучили охоронців, які стежили за виконанням наказів. Людей, які намагалися чинити опір, залякували та били.

Директорат кримінальних розслідувань Кенії повідомив, що обвинувачення спиралося на свідчення 123 свідків, зокрема дітей, які вижили. Слідство також використало цифрові записи, результати судово-медичних експертиз, ДНК-аналіз та інші докази.

фото: АР

За що суд призначив 200 років ув'язнення

Вирок Маккензі складається з двох частин. Суддя Діана Каведза призначила йому 100 років позбавлення волі за вбивства шляхом доведення до голодної смерті та ще 100 років – за безпосередні вбивства.

За даними Associated Press, із 191 жертви 183 людини померли від голоду, ще восьмеро загинули внаслідок безпосередніх убивств.

фото: АР

Разом із Маккензі засудили ще 28 його спільників. Вони отримали від 10 до 160 років ув'язнення. Найсуворіше покарання серед них призначили помічнику пастора Смарту Мвакаламі – 160 років.

Сам Маккензі провину заперечував і стверджував, що не змушував людей голодувати. Суд відхилив його аргументи. Адвокат засуджених заявив про намір оскаржити вирок.

фото: АР

У лісі знайшли сотні тіл

Розслідування почалося у квітні 2023 року, коли правоохоронці отримали повідомлення про масові поховання в лісі Шакахола поблизу міста Малінді. Під час пошукових робіт там виявили сотні тіл людей, які були послідовниками Маккензі.

За даними Reuters, у лісі знайшли останки 448 людей. Водночас судовий процес, за результатами якого проповідник отримав 200 років ув'язнення, стосувався загибелі 191 людини.

Крім того, Маккензі фігурує в окремому кримінальному провадженні щодо загибелі ще 52 людей. Їхні останки виявили в іншому місці – приблизно за 30 км від Шакахоли. У цій справі він не визнав себе винним. Загальну кількість імовірних жертв трагедії оцінюють приблизно у 500 осіб.

скрин із відео Reuters

Влада отримувала попередження про діяльність секти

Трагедія викликала питання щодо бездіяльності кенійських державних органів. У 2024 році офіс омбудсмена Кенії оприлюднив результати розслідування, яке встановило, що правоохоронці та місцеві чиновники отримували повідомлення про незаконну діяльність Маккензі ще у 2021–2023 роках.

Зокрема, інформацію передавали до поліцейської дільниці Лангобая, офісу місцевого адміністративного керівника та підрозділів безпеки. Однак належних заходів для запобігання трагедії не вжили.

Омбудсмен рекомендував притягнути відповідальних посадовців до дисциплінарної відповідальності. Після виявлення масових поховань у країні посилилися заклики до контролю за діяльністю релігійних організацій.

Нагадаємо, у 2018 році в Японії стратили сімох членів секти «Аум Сінрікьо», зокрема її засновника Сьоко Асахару. Учасники культу організували теракт із застосуванням зарину в токійському метро у 1995 році.