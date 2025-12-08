Викрадення дітей зі школи у Нігерії: 100 учнів звільнено

У Нігерії звільнено 100 школярів, викрадених у штаті Нігер

Під час нападу 50 учнів змогли втекти

У Нігерії уряд домігся звільнення 100 школярів, яких викрали в штаті Нігер минулого місяця. Про це повідомляє місцевий телеканал Channels TV, пише «Главком».

За інформацією Християнської асоціації Нігерії (CAN), 21 листопада озброєні люди захопили 12 працівників та понад 200 дітей католицької школи-інтернату Святої Марії в селі Папірі, штат Нігер. Під час нападу 50 учнів змогли втекти, однак доля інших дітей, серед яких були шестирічні, а також шкільних працівників, залишалася невідомою.

Представники CAN та місцева влада заявили, що офіційно не отримали повідомлень про звільнення дітей, хоча сподіваються на правдивість інформації.

Уряд Нігерії поки що не прокоментував ситуацію.

Нагадаємо, Нігерія оголосила надзвичайний стан після недавньої хвилі масових викрадень студентів і християнських вірян, що змусило країну закрити деякі школи.

Майже 400 осіб, серед яких учні початкових і середніх шкіл, були викрадені минулого місяця в результаті серії нападів, що змусило президента скасувати заплановану поїздку на саміт G-20 в Південній Африці та зустріч Африканського союзу в Анголі.