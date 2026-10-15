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Сенатор вимагає перевірити Пентагон через обмеження Starlink для ЗСУ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Сенатор вимагає перевірити Пентагон через обмеження Starlink для ЗСУ
Том Тілліс вимагає з'ясувати, хто відповідальний за обмеження супутникового зв'язку для українських військових
фото: «Радіо Свобода»

Американський політик не виключає, що обмеження супутникового зв’язку могли бути навмисними

Сенатор-республіканець від штату Північна Кароліна Том Тілліс ініціює розслідування щодо очільника Пентагону Піта Гегсета та його команди через обмеження роботи супутникового зв'язку для українських військових. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис сенатора у соцмережі X.

Політик припускає, що причиною збоїв могли бути не технічні несправності, а рішення на рівні Міністерства оборони США. За словами Тілліса, проблема, ймовірно, виникла на рівні системи Starshield, яку використовує американське оборонне відомство, а не безпосередньо в системах Starlink чи компанії SpaceX.

Сенатор заявив, що має намір звернутися до генерального інспектора Міністерства оборони США з проханням провести розслідування та представити його результати Конгресу й американській громадськості.

«Не сподіваюся, що міністр Гегсет продемонструє прозорість, тому ми звернемося до генерального інспектора Міністерства оборони з проханням розпочати розслідування та надати звіт Конгресу й американському народу», – наголосив Тілліс.

Американський політик також попередив, що обмеження супутникового зв'язку ставлять під загрозу безпеку українського цивільного населення, а також американських дипломатів і співробітників служб безпеки. «У кращому разі це була неприпустима помилка чи недогляд, а в гіршому – свідоме рішення розчистити шлях для російських атак», – заявив сенатор.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня українські військові зіткнулися з обмеженнями роботи супутникової системи Starshield, запровадженими без попередження. За даними джерел у Міноборони, термінали почали втрачати зв'язок під час руху, зокрема на безпілотниках. Це ускладнило виконання бойових завдань, роботу дронів-перехоплювачів та фронтову логістику.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська намагаються скористатися проблемами зі Starlink для посилення атак.

Водночас адміністрація Дональда Трампа заперечила свою причетність до обмежень. Американські посадовці пояснили ситуацію технічною несправністю та пообіцяли з'ясувати її причини. Згодом Міністерство оборони України повідомило про покращення якості супутникового зв'язку, а 15 жовтня стало відомо про відновлення роботи Starshield.

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Теги: США Сенат США політ Пентагон SpaceX обмеження Starlink

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