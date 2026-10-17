Ірина Федишин відверто розповіла про втрату доньки та назвала її ім’я

Співачка подякувала всім своїм рідним, друзям, священикам і незнайомим людям, які протягом останніх днів були поруч і молилися

Співачці хочеться вірити, що їхня маленька дівчинка буде «небесним Ангелом в обіймах Господа»

Відома українська співачка Ірина Федишин, яка на 35-му тижні вагітності втратила доньку, опублікувала великий допис, де розповіла про все, що зараз у неї на душі. Про це повідомляє «Главком».

«Це моє свідчення. Свідчення мами про любов, про материнство, про віру в Бога і про силу продовжувати жити, навіть із розбитим серцем. Приймаю Божу Волю і йду далі. Господи, нехай буде воля Твоя, а не моя. Мені боляче, мені важко, я цього не розумію, чому так, але я це приймаю. Незважаючи на все, це наша дитина, але вона – дитина Божа. Бог дав її і мав право її забрати», – заявила вона у публікації.

Ірина Федишин уперше назвала ім’я дівчинки – Вероніка. За християнським переданням, свята Вероніка витерла своєю хустинкою обличчя Ісуса, коли Він ніс свій хрест на Голгофу.

Тепер співачці хочеться вірити, що їхня маленька дівчинка буде «небесним Ангелом в обіймах Господа».

«А якщо в нашому житті траплятимуться болісні моменти, вона своєю невидимою хусткою витиратиме наші сльози. Ми з любов’ю та вірою довірили нашу донечку Богу через хрещення з наміром. На жаль, я не змогла притиснути її до своїх грудей і навіть побачити її, бо була під наркозом. Але я бачила її на фото, яке зробив Віталік», – розповіла вона.

Також виконавиця зізналася, що навіть уявити не може, через який біль довелося пройти її чоловікові. За словами Федишин, дівчинка була дуже схожа на нього – смаглява, з темним волоссям, маленьким носиком і пухкими губами.

«Така красуня, 48 см зросту, вагою 2,6 кг. Мій Віталик, скільки ж болю випало на твоє серце. Усе найстрашніше відбувалося на його очах. Втрата нашої довгоочікуваної донечки, на яку ти так чекав, а потім – ті страшні хвилини, коли моє власне життя опинилося під величезною загрозою», – додала Федишин.

Наприкінці співачка подякувала всім своїм рідним, друзям, священикам і незнайомим людям, які протягом останніх днів були поруч і молилися.

Нагадаємо, українська співачка Ірина Федишин 13 жовтня втратила доньку. Артистка перебувала на 35-му тижні вагітності. Згодом чоловік української співачки уперше докладно розповів про трагедію, яку пережила їхня родина. За його словами, під час пологів, після яких подружжя втратило доньку, під загрозою опинилося й життя артистки.

До слова, українські акторки Вікторія Білан та Ольга Сумська підтримали співачку Ірину Федишин, яка втратила дитину на 35-му тижні вагітності. Актриси також розповіли про власні непрості історії вагітностей.