Оперативні дані: в Україні виявили майже 2,5 тис. нових хворих на коронавірус

За минулу добу госпіталізовано 787 осіб з коронавірусом

44 українці напередодні не змогли здолати Covid-19

За минулу добу, 1 вересня, в Україні зафіксовано 2477 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 179, медпрацівників – 36). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 787 осіб, летальних випадків – 44, одужало – 889 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 23 522 особи,

методом ІФА – 7 954 особи,

експрес-тестами – 22 239 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 290 848 осіб;

одужало – 2 209 754 особи;

летальних випадків – 53 877;

проведено ПЛР-тестувань – 12 031 985.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.

До слова, інфекціоністка пояснила, чому тим, хто хворів на Covid-19, треба щеплюватися.

Як відомо, у Києві запрацювало ще два центри вакцинації, де можна отримати щеплення препаратами CoronaVac, Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.