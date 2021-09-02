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    Оперативні дані: в Україні виявили майже 2,5 тис. нових хворих на коронавірус

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    За минулу добу госпіталізовано 787 осіб з коронавірусом - Оперативні дані: в Україні виявили майже 2,5 тис. нових хворих на коронавірус
    За минулу добу госпіталізовано 787 осіб з коронавірусом
    Фото з відкритих джерел

    44 українці напередодні не змогли здолати Covid-19

    За минулу добу, 1 вересня, в Україні зафіксовано 2477 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 179, медпрацівників – 36). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 787 осіб, летальних випадків – 44, одужало – 889 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 23 522 особи,
    • методом ІФА – 7 954 особи,
    • експрес-тестами – 22 239 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 290 848 осіб;
    • одужало – 2 209 754 особи;
    • летальних випадків – 53 877;
    • проведено ПЛР-тестувань – 12 031 985.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.

    До слова, інфекціоністка пояснила, чому тим, хто хворів на Covid-19, треба щеплюватися.

    Як відомо, у Києві запрацювало ще два центри вакцинації, де можна отримати щеплення препаратами CoronaVac, Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

    Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

    Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.

    Читайте також інтерв’ю: Інфекціоніст Надія Дребот: Після одужання від Covid-19 треба вакцинуватися
    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Україна коронавірус
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    Оперативні дані: в Україні виявили майже 2,5 тис. нових хворих на коронавірус