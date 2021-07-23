Отруєння в таборі на Прикарпатті: кількість госпіталізованих значно зросла

База відпочинку в Яблуниці, де отруїлися люди

База відпочинку в Яблуниці, де отруїлися люди

У таборі встановлено 62 порушення, що могли призвести до виникнення спалаху

У селі Яблуниця Івано-Франківської області, де у літньому таборі сталося масове отруєння дітей, кількість потерпілих зросла до 18 осіб. Про це повідомляє Держпродспоживслужба в Івано-Франківській області.

Встановлено, що всього у таборі перебували на відпочинку 215 дітей віком від шести і до 16 років, а також дорослі – 22 батьків та 11 тренерів з Харківської, Чернігівської, Сумської, Вінницької і Київської областей.

Під час госпіталізації вони скаржилися на загальну слабкість, температуру 37-37,6°С, нудоту, кількаразову блювоту, болі в животі, проноси. Усі вони заїхали до дитячого спортивного табору 17 липня. Усі хворі наразі у задовільному стані.

«Станом на 8:00 год. 23 липня 2021 року всього госпіталізовано 18 осіб, з них 16 дітей до 16 років. Всі потерпілі в задовільному стані», – йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

В таборі триває епідрозслідування та вже здійснено позапланові заходи контролю у сферах санітарно-епідемічного благополуччя населення та законодавства про безпечність харчових продуктів, під час яких встановлено 62 порушення, що могли призвести до виникнення спалаху.

Зокрема, цей заклад не входить до обласної мережі закладів відпочинку та оздоровлення дітей, у нього відсутні спеціальні медичні довідки, про заїзд дітей місцеву владу за 10 днів не повідомили.

Крім того, будівлі закладу в окремих приміщеннях не відповідають вимогам санітарних норм, а стіни і стеля в тріщинах, штукатурка місцями відпадає, двері та вікна пошкоджені. Також всі житлові приміщення та їдальні не прибираються регулярно та не якісно; не проводиться підмітання вологим способом, обмітання павутиння, видалення пилу, протирання меблів, радіаторів, підвіконь тощо.

Встановлено, що не дотримуються правила миття обладнання та інвентарю. А кулінарна обробка харчових продуктів, технологія приготування страв проводиться з порушеннями, недостатньо технологічного обладнання,

Наразі готується розпорядження про тимчасове припинення роботи закладу терміном на 10 днів до усунення виявлених порушень.

Як повідомлялося, діти захворіли майже одразу – на третій-четвертий день перебування в таборі.

Згодом стало відомо, що через сильну діарею, блювоту та температуру 11 дітей у віці від 13 до 15 років і один дорослий були госпіталізовані.

До слова, у Дніпрі дитина померла від отруєння грибами.

Також в червні у готельному комплексі на Івано-Франківщині отруїлися 10 людей.

Раніше стало відомо, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції. Відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей.