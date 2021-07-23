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    На Чернігівщині діє унікальний літній табір (фото)

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    На Чернігівщині діє унікальний літній табір (фото)
    Фото: Чернігівщина туристична

    Для дітей передбачена різноманітна програма та дисципліни, зокрема, верхова їзда, альпінізм, туризм, теоретичне і практичне виживання

    Біля селища Сосниця в Чернігівській області діє незвичайний літній табір. Тут дітей навчають верховій їзді, альпінізму, греблі на човнах, виживанню в дикій природі, стрільбі з лука, іноземним мовам та іншому. Про це йдеться на сайті «Чернігівщина туристична».

    У повідомленні йдеться про те, що для дітей передбачена різноманітна програма та дисципліни, зокрема, верхова їзда, альпінізм, туризм, теоретичне і практичне виживання, клуб іноземних мов, історичний та сучасний тир, медична підготовка, гуртки, laser tag, інтелектуальні ігри, купання та ще багато цікавого.

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    На Чернігівщині діє унікальний літній табір (фото)
    На Чернігівщині діє унікальний літній табір (фото)
    На Чернігівщині діє унікальний літній табір (фото)
    На Чернігівщині діє унікальний літній табір (фото)

    Табір «Сіверська Січ» розташований поблизу Сосниці, в сосновому лісі на березі річки Убідь.

    Співорганізатор табору Марта Приходько розповіла, що заклад спортивно-патріотичного спрямування працює з 2016 року. Він займає найкращу половину території колишнього дитячого санаторію. Діти живуть у стаціонарних корпусах і розбиті на групи, так звані рої по вісім-дванадцять осіб у кожному. Працюють з дітьми досвідчені інструктори.

    «Ми знайомимо дітей з різними видами активного відпочинку та саморозвитку. Отримавши тут уявлення про них, вони зможуть вдома, в позашкільних закладах і клубах розвивати отримані у нас навички», – уточнила Приходько.

    Відомо, що найбільше дітям подобається лазити по альпіністській стіні, стріляти з лука, плавати на човнах, ходити в турпоходи, дізнаватися про виживання у дикій природі. Піти в похід із ночівлею у наметі їм пропонується двічі за десятиденний заїзд. А от поїздити верхи мають можливість чотири рази. Для цього в табір привозять орендованого коня.

    Організатори табору намагаються щороку збільшувати в ньому кількість місць, адже охочих відпочити у таборі багато. Цього сезону за сім змін відпочинкові послуги в «Січі» отримають понад 700 школярів віком від 9 до 17 років. Більша частина – це жителі Чернігова та області, хоча приїздять також діти з Києва, Сум та Харкова.

    Додамо, що на Прикарпатті дитячий табір в селі Татарів закрили на дезінфекцію через спалах ротавірусної інфекції. Через сильну діарею, блювоту та температуру 11 дітей у віці від 13 до 15 років і один дорослий були госпіталізовані.

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    Теги: діти Чернігівщина українці
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    На Чернігівщині діє унікальний літній табір (фото)