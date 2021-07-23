На Чернігівщині діє унікальний літній табір (фото)

Для дітей передбачена різноманітна програма та дисципліни, зокрема, верхова їзда, альпінізм, туризм, теоретичне і практичне виживання

Біля селища Сосниця в Чернігівській області діє незвичайний літній табір. Тут дітей навчають верховій їзді, альпінізму, греблі на човнах, виживанню в дикій природі, стрільбі з лука, іноземним мовам та іншому. Про це йдеться на сайті «Чернігівщина туристична».

У повідомленні йдеться про те, що для дітей передбачена різноманітна програма та дисципліни, зокрема, верхова їзда, альпінізм, туризм, теоретичне і практичне виживання, клуб іноземних мов, історичний та сучасний тир, медична підготовка, гуртки, laser tag, інтелектуальні ігри, купання та ще багато цікавого.

Табір «Сіверська Січ» розташований поблизу Сосниці, в сосновому лісі на березі річки Убідь.

Співорганізатор табору Марта Приходько розповіла, що заклад спортивно-патріотичного спрямування працює з 2016 року. Він займає найкращу половину території колишнього дитячого санаторію. Діти живуть у стаціонарних корпусах і розбиті на групи, так звані рої по вісім-дванадцять осіб у кожному. Працюють з дітьми досвідчені інструктори.

«Ми знайомимо дітей з різними видами активного відпочинку та саморозвитку. Отримавши тут уявлення про них, вони зможуть вдома, в позашкільних закладах і клубах розвивати отримані у нас навички», – уточнила Приходько.

Відомо, що найбільше дітям подобається лазити по альпіністській стіні, стріляти з лука, плавати на човнах, ходити в турпоходи, дізнаватися про виживання у дикій природі. Піти в похід із ночівлею у наметі їм пропонується двічі за десятиденний заїзд. А от поїздити верхи мають можливість чотири рази. Для цього в табір привозять орендованого коня.

Організатори табору намагаються щороку збільшувати в ньому кількість місць, адже охочих відпочити у таборі багато. Цього сезону за сім змін відпочинкові послуги в «Січі» отримають понад 700 школярів віком від 9 до 17 років. Більша частина – це жителі Чернігова та області, хоча приїздять також діти з Києва, Сум та Харкова.

Додамо, що на Прикарпатті дитячий табір в селі Татарів закрили на дезінфекцію через спалах ротавірусної інфекції. Через сильну діарею, блювоту та температуру 11 дітей у віці від 13 до 15 років і один дорослий були госпіталізовані.

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