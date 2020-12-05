Байден хоче висунути кандидатами на міністерські пости представників різних рас

Байден запевнив, що «це буде найрізноманітніший кабінет міністрів за принципом раси, кольору шкіри, статі»

Обраний президент США Джозеф Байден хоче висувати кандидатів на міністерські пости у своїй новій адміністрації з урахуванням принципів гендерної рівності та рівноправності представників різних рас.

Байден запевнив, що «це буде найрізноманітніший кабінет міністрів за принципом раси, кольору шкіри, статі».

Раніше він неодноразово заявляв, що буде дотримуватися зазначені принципи при призначеннях на посади в адміністрації. Його напарниця по передвиборчих перегонах Камала Гарріс стала першою жінкою, яка не є представницею білого населення США, висунутої кандидатом від демократів або республіканців на пост віцепрезидента. Зараз вона є обраним віцепрезидент США.

Як відомо, 13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від Демократичної партії Джо Байден – він отримав 306 голосів виборників при 270 необхідних. У Дональда Трампа 232 голоси.

До слова, 1 грудня Трамп повторно оскаржив у суді перемогу Байдена у Вісконсині.

Раніше Аризона затвердила перемогу Байдена після перерахунку голосів.

Зазначимо, у обраного президента США Джо Байдена, який граючись з однією зі своїх собак отримав травму ноги, лікарі діагностували тріщини в двох кістках правої щиколотки.

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про намір балотуватися на пост глави у 2024 році під час церемонії інавгурації Джо Байдена в січні наступного року.