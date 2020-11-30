Офіційно: Аризона затвердила перемогу Байдена після перерахунку голосів

Джо Байден випередив Дональда Трампа в Аризоні на більш ніж 10 тисяч голосів

Чиновники офіційно підтвердили точність підрахунку результатів та безпеку виборів

Влада штату Аризона офіційно затвердила результати голосування на президентських виборах, які були переглянуті за позовами юридичної команди Дональда Трампа.

Як повідомляє The Hill, Байден випередив Трампа на більш ніж 10 тисяч голосів.

«Державна секретар Кеті Гоббс, губернатор Даг Дюсі та генеральний прокурор Марк Брнович взяли участь у підписанні документів, які засвідчили, що Байден здобув перемогу у штаті з перевагою понад 10 000 голосів», – зазначається в повідомленні.

При цьому чиновники офіційно підтвердили точність підрахунку результатів та безпеку виборів.

Як повідомлялося, Дональд Трамп виграв вибори в Аризоні в 2016 році та мав сподівання, що знову здобуде перемогу в цьому штаті.

До слова, Байден сьогодні отримає перше зведення від розвідки.

Зазначимо, у обраного президента США Джо Байдена, який граючись з однією зі своїх собак отримав травму ноги, лікарі діагностували тріщини в двох кістках правої щиколотки.

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про намір балотуватися на пост глави у 2024 році під час церемонії інавгурації Джо Байдена в січні наступного року.