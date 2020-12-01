Трамп повторно оскаржує в суді перемогу Байдена у Вісконсині

За оцінками ЗМІ, процес сертифікації суттєво зменшує шанси Трампа, що суди змінять своє ставлення до розгляду справи

Юридична команда чинного президента Дональда Трампа подала позов до Верховного суду штату Вісконсин щодо перегляду результатів голосувань у кількох округах, які підтримали Джо Байдена.

«Люди Вісконсина заслуговують на виборчі процеси, які передбачають рівноправне, зрозуміле й просте дотримання закону», – заявив радник кампанії Трампа Джим Трупіс.

Юридична команда чинного глави Білого дому звернулися до Верховного суду штату наступного дня після того, як влада Вісконсина офіційно затвердила перемогу Джо Байдена після часткового перерахунку голосів.

За оцінками американських ЗМІ, цей процес сертифікації суттєво зменшує шанси президента, що суди змінять своє ставлення до розгляду справи.

До слова, напередодні Аризона затвердила перемогу Байдена після перерахунку голосів.

Зазначимо, у обраного президента США Джо Байдена, який граючись з однією зі своїх собак отримав травму ноги, лікарі діагностували тріщини в двох кістках правої щиколотки.

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про намір балотуватися на пост глави у 2024 році під час церемонії інавгурації Джо Байдена в січні наступного року.