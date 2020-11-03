Байден лідирує на виборах президента США за опитуваннями останнього дня

Байден випереджає нинішнього президента Дональда Трампа в середньому на 8%

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден продовжує лідирувати в президентських перегонах, випереджаючи нинішнього президента Дональда Трампа в середньому на 8%.

Однак зазначається, що розрив у штатах, які вагаються, залишається невеликим.

Згідно з опитуваннями, проведеними 2 листопада й розміщеними сайтом «270towin», середній показник підтримки Байдена – 51,1%, Трампа – 43,1%.

Серед штатів, які вагаються, Байден лідирує в Нью-Гемпширі (53% проти 42% у Трампа), Вісконсині (52% проти 43%), Мічигані (50% проти 44%), Пенсильванії (49% проти 46%), Флориді (49% проти 46%), Арізоні (48% проти 46%).

Трамп лідирує в Техасі (49% проти 48%), Огайо (48% проти 47%), Айові (48% проти 46%).

У Джорджії та Північній Кароліні опитування дають практично рівні результати двом кандидатам.

При цьому найбільш важливими з точки зору кількості виборців є штати Пенсильванія (20 вибірників), Флорида (29), Техас (38).

У 2016 році ключове значення для підсумків національних виборів мали результати голосування в Пенсильванії і Флориді. 2 листопада із чотирьох опитувань, проведених у Флориді, три показують перевагу Байдена з розривом від 4 до 7%, одне - Трампа (1%).

У Пенсильванії Байден лідирує за чотирма опитуваннями з різницею від 4% до 9%, Трамп – за двома (1-2%).

Як повідомлялося, у день виборів президента США Білий дім обгородили додатковим парканом.

Нагадаємо, у вівторок, 3 листопада, американці останній день голосують за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.

Також у США сьогодні оберуть віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади.

До слова, оприлюднені результати голосування на першій дільниці.