Британець поставив понад 1 млн фунтів на перемогу Байдена на виборах

Це – найбільша для букмекерів ставка на перемогу політика

Невідомий британець поставив 1 млн фунтів ($ 1,29 млн) на перемогу кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на виборах президента США. Відповідну ставку зафіксувала британська букмекерська контора Betfair. Про це повідомляє CNN Business.

Відзначається, що це найбільша для букмекерів ставка на перемогу політика і третя найбільша ставка в принципі.

Ставка майже вдвічі перевищила попередній рекорд для політичних подій: у 2016 році клієнт Betfair поставив 555 тис. фунтів на перемогу Дональда Трампа. Зацікавлена у вигоді особа в разі перемоги Байдена на виборах отримає 1,54 млн фунтів (понад $ 1,98 млн з урахуванням суми ставки).

Ставки на результати виборів у США стали популярними у Великобританії на тлі відсутності великих спортивних заходів через пандемію коронавірусу. Букмекери приймали ставки, зокрема, на номінації кандидатів від партій.

На території США робити такі ставки заборонено. Таку постанову видав Верховний суд в 2018 році.

За оцінкою букмекерів, шанси Байдена на перемогу – 65%, а шанси Трампа – 35%. Це трохи кращі шанси для Трампа, ніж шанси 2 до 1 на минулому тижні.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться у вівторок, 3 листопада.

Згідно з національними опитуваннями, кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден випереджає кандидата від Республіканської партії та нинішнього президента США Дональда Трампа на 7 – 8%. У деяких ключових і тих, що вагаються штатах, цей розрив удвічі менший. Саме такі штати будуть визначати результат голосування за допомогою Колегії виборників.

Раніше повідомлялося, що на достроковому голосуванні вже побував президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, згідно з опитуванням ЗМІ, Джозеф Байден переміг у другому раунді теледебатів.

У США в Університеті Белмонт 22 жовтня відбулися фінальні дебати перед виборами президента.

Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.

Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.