Президент Дональд Трамп не визнає своєї поразки на виборах

Американський президент вважає, що спецслужбам має бути «соромно»

Американський президент Дональд Трамп вважає, що Міністерству юстиції та Федеральному бюро розслідувань США має бути «соромно» через відсутність розслідування фальсифікацій на президентських виборах.

Як написав президент у Twitter, бездіяльність цих відомств увійде в історію разом з «найбільшою аферою в історії США», якою він вважає минулі вибори.

«Міністерство Юстиції і ФБР нічого не зробили щодо фальсифікацій виборів в 2020 році, які стали найбільшою аферою в історії нашої країни, незважаючи на величезні докази. Їм має бути соромно. Історія запам'ятає це. Ніколи не здавайтеся. Побачимося в окрузі Колумбія 6 січня», – сказав Трамп.

У Вашингтоні 6 січня відбудеться засідання колегії вибірників для остаточного затвердження результатів виборів в США, на яких переможцем став кандидат від Демократичної партії Джозеф Байден. Процедура пройде в Конгресі.

Раніше повідомлялося про те, що Трамп ветував бюджет, який передбачав допомогу Україні та санкції проти РФ.