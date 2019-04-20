Байден наступного тижня оголосить про участь у виборах президента США - ЗМІ



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Екс-віце-президент США Джо Байден

Команда Байдена розглядає варіант оголошення під час візиту до Вірджинії

Колишній віце-президент США Джо Байден наступного тижня оголосить про свою участь у президентських виборах в США у 2020 році.

Про це пише Associated Press.

Плани Байдена оголосити про висунення кандидатури на підставах анонімності підтвердили ЗМІ три джерела, наближені до політика.

Наразі точний день та місце оголошення ще не відомі. Втім стверджується, що команда Байдена розглядає варіант оголошення під час візиту до Шарлоттсвілля у Вірджинії. У 2017 році там відбулися сутички ультраправих і опонентів.

Раніше ЗМІ дізналися про плани Байдена втретє балотуватися у президенти США .

У березні ЗМІ повідомляли, що Байден заявив близькому колу про намір балотуватися в президенти США.

Як відомо, для 76-річного Байдена ця участь у виборах може стати третьою. Вперше демократ став кандидатом на президентських виборах у 1988 році, але відкликав свою кандидатуру з виборів через три місяці після початку кампанії.

У 2008 році він знову став боротися за своє висунення від Демократичної партії, однак потім зняв свою кандидатуру з праймеріз.

Потім Барак Обама обрав Байдена в якості кандидата на пост віце-президента. Під час президентства Обами Байден двічі займав пост віце-президента - з 2009-го по 2017 рік.

Нагадаємо, колишній держсекретар США і суперниця Дональда Трампа Хіларі Клінтон відмовилася від участі у виборах президента США в 2020 році.