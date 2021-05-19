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    Байден скасує санкції проти голови компанії, яка будує «Північний потік-2»

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    Раніше про можливість скасування санкцій проти &laquo;Північного потоку-2&raquo; писав портал Axios - Байден скасує санкції проти голови компанії, яка будує «Північний потік-2»
    Раніше про можливість скасування санкцій проти «Північного потоку-2» писав портал Axios
    Фото: з відкритих джерел

    Цей крок – сигнал Німеччини про прихильність США до відновлення відносин

    Адміністрація президента США Джо Байдена може зняти санкції з оператора російського газопроводу «Північний потік-2». Держдепартамент США повинен представити завтра рішення. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

    У звіті Держдепу, за словами співрозмовника видання, визнають, що Nord Stream 2 і Варніг законно підпадають під санкції. При цьому відмова від них буде мотивована національними інтересами США, зазначає джерело.

    Джерело додало, що цей крок – сигнал Німеччини про прихильність США до відновлення відносин.

    Зазначимо, у президента РФ Володимира Путіна відреагували на можливу відмову США від санкцій проти «Північного потоку-2». У Кремлі позитивно сприйняли цю інформацію.

    Раніше про можливість скасування санкцій проти «Північного потоку-2» писав портал Axios.

    Водночас видання Politico писало, що США планують ввести санкції проти чотирьох суден і чотирьох компаній, які займаються будівництвом російського газопроводу.

    Зазначимо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон виступає рішуче проти газопроводу «Північний потік-2». У Конгресі США закликали Байдена негайно ввести санкції проти російського проєкту газопроводу.

    Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен визнала, що питання «Північного потоку-2» – це питання не тільки України, але й Польщі, яка теж може понести багатомільярдні збитки.

    Теги: Росія Адміністрація Президента США Джозеф Байден санкції Держдепартамент США Північний потік-2
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    Байден скасує санкції проти голови компанії, яка будує «Північний потік-2»