Байден скасує санкції проти голови компанії, яка будує «Північний потік-2»

Раніше про можливість скасування санкцій проти «Північного потоку-2» писав портал Axios

Цей крок – сигнал Німеччини про прихильність США до відновлення відносин

Адміністрація президента США Джо Байдена може зняти санкції з оператора російського газопроводу «Північний потік-2». Держдепартамент США повинен представити завтра рішення. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

У звіті Держдепу, за словами співрозмовника видання, визнають, що Nord Stream 2 і Варніг законно підпадають під санкції. При цьому відмова від них буде мотивована національними інтересами США, зазначає джерело.

Джерело додало, що цей крок – сигнал Німеччини про прихильність США до відновлення відносин.

Зазначимо, у президента РФ Володимира Путіна відреагували на можливу відмову США від санкцій проти «Північного потоку-2». У Кремлі позитивно сприйняли цю інформацію.

Раніше про можливість скасування санкцій проти «Північного потоку-2» писав портал Axios.

Водночас видання Politico писало, що США планують ввести санкції проти чотирьох суден і чотирьох компаній, які займаються будівництвом російського газопроводу.

Зазначимо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон виступає рішуче проти газопроводу «Північний потік-2». У Конгресі США закликали Байдена негайно ввести санкції проти російського проєкту газопроводу.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен визнала, що питання «Північного потоку-2» – це питання не тільки України, але й Польщі, яка теж може понести багатомільярдні збитки.