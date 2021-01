Байден та Меркель домовилися узгоджувати стратегічні пріоритети і щодо України

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови 25 січня з канцлером Німеччини Анґелою Меркель наголосив на важливості відновлення активної роботи міжнародних альянсів, включаючи НАТО та ЄС «як наріжний камінь колективної безпеки та спільних демократичних цінностей». Про це повідомили у Білому домі.

«Лідери домовились про «спільне напрацювання стратегічних пріоритетів в політиці, зокрема щодо Афганістану, Ірану, Китаю, Росії, України та Західних Балкан», ‒ йдеться у повідомленні.

Байден заявив у Twitter, що запевнив Меркель у відданості співпраці з союзниками, починаючи з таких викликів, як «Covid-19 та зміни клімату і до Китаю та Росії».

I spoke today with German Chancellor Merkel, conveying my commitment to multilateralism, the transatlantic alliance, and close coordination with allies on the range of global challenges from COVID-19 and climate change to China and Russia.