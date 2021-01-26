  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Байден та Меркель домовилися узгоджувати стратегічні пріоритети і щодо України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ангела&nbsp;Меркель стала третім європейським лідером, з яким Байден провів переговори в якості президента США - Байден та Меркель домовилися узгоджувати стратегічні пріоритети і щодо України
    Ангела Меркель стала третім європейським лідером, з яким Байден провів переговори в якості президента США

    Лідери США та Німеччини поговорили по телефону

    Президент США Джо Байден під час телефонної розмови 25 січня з канцлером Німеччини Анґелою Меркель наголосив на важливості відновлення активної роботи міжнародних альянсів, включаючи НАТО та ЄС «як наріжний камінь колективної безпеки та спільних демократичних цінностей». Про це повідомили у Білому домі.

    «Лідери домовились про «спільне напрацювання стратегічних пріоритетів в політиці, зокрема щодо Афганістану, Ірану, Китаю, Росії, України та Західних Балкан», ‒ йдеться у повідомленні.

    Байден заявив у Twitter, що запевнив Меркель у відданості співпраці з союзниками, починаючи з таких викликів, як «Covid-19 та зміни клімату і до Китаю та Росії».

    Речник Меркель Штеффен Зіберт заявив, що канцлер «висловила готовність Німеччини спільно вирішувати завдання в міжнародній сфері з європейськими та трансатлантичними партерами».

    Раніше президент США говорив із лідерами Канади та Мексики.

    Меркель стала третім європейським лідером, з яким Байден провів переговори в якості президента США, після прем‘єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та президента Франції Еммануеля Макрона.

    Нагадаємо, серед 17 перших указів нового президента США Джо Байдена, які той підписав у перші години після інавгурації, такі: про припинення процесу виходу США з Всесвітньої організації охорони здоров'я та про поновлення участі країни в міжнародній Паризькій кліматичній угоді.

    Байден також оголосив про припинення будівництва високовартісної стіни на кордоні з Мексикою, започаткованого його попередником.

    Читайте також: 
    Теги: ЄС США Джозеф Байден НАТО Ангела Меркель Україна Twitter президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies