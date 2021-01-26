Байден та Меркель домовилися узгоджувати стратегічні пріоритети і щодо України

Ангела Меркель стала третім європейським лідером, з яким Байден провів переговори в якості президента США

Лідери США та Німеччини поговорили по телефону

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови 25 січня з канцлером Німеччини Анґелою Меркель наголосив на важливості відновлення активної роботи міжнародних альянсів, включаючи НАТО та ЄС «як наріжний камінь колективної безпеки та спільних демократичних цінностей». Про це повідомили у Білому домі.

«Лідери домовились про «спільне напрацювання стратегічних пріоритетів в політиці, зокрема щодо Афганістану, Ірану, Китаю, Росії, України та Західних Балкан», ‒ йдеться у повідомленні.

Байден заявив у Twitter, що запевнив Меркель у відданості співпраці з союзниками, починаючи з таких викликів, як «Covid-19 та зміни клімату і до Китаю та Росії».

I spoke today with German Chancellor Merkel, conveying my commitment to multilateralism, the transatlantic alliance, and close coordination with allies on the range of global challenges from COVID-19 and climate change to China and Russia. — President Biden (@POTUS) January 26, 2021

Речник Меркель Штеффен Зіберт заявив, що канцлер «висловила готовність Німеччини спільно вирішувати завдання в міжнародній сфері з європейськими та трансатлантичними партерами».

Раніше президент США говорив із лідерами Канади та Мексики.

Меркель стала третім європейським лідером, з яким Байден провів переговори в якості президента США, після прем‘єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та президента Франції Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, серед 17 перших указів нового президента США Джо Байдена, які той підписав у перші години після інавгурації, такі: про припинення процесу виходу США з Всесвітньої організації охорони здоров'я та про поновлення участі країни в міжнародній Паризькій кліматичній угоді.

Байден також оголосив про припинення будівництва високовартісної стіни на кордоні з Мексикою, започаткованого його попередником.

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