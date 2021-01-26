Байден та Меркель домовилися узгоджувати стратегічні пріоритети і щодо України
Лідери США та Німеччини поговорили по телефону
Президент США Джо Байден під час телефонної розмови 25 січня з канцлером Німеччини Анґелою Меркель наголосив на важливості відновлення активної роботи міжнародних альянсів, включаючи НАТО та ЄС «як наріжний камінь колективної безпеки та спільних демократичних цінностей». Про це повідомили у Білому домі.
«Лідери домовились про «спільне напрацювання стратегічних пріоритетів в політиці, зокрема щодо Афганістану, Ірану, Китаю, Росії, України та Західних Балкан», ‒ йдеться у повідомленні.
Байден заявив у Twitter, що запевнив Меркель у відданості співпраці з союзниками, починаючи з таких викликів, як «Covid-19 та зміни клімату і до Китаю та Росії».
I spoke today with German Chancellor Merkel, conveying my commitment to multilateralism, the transatlantic alliance, and close coordination with allies on the range of global challenges from COVID-19 and climate change to China and Russia.— President Biden (@POTUS) January 26, 2021
Речник Меркель Штеффен Зіберт заявив, що канцлер «висловила готовність Німеччини спільно вирішувати завдання в міжнародній сфері з європейськими та трансатлантичними партерами».
Раніше президент США говорив із лідерами Канади та Мексики.
Меркель стала третім європейським лідером, з яким Байден провів переговори в якості президента США, після прем‘єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та президента Франції Еммануеля Макрона.
Нагадаємо, серед 17 перших указів нового президента США Джо Байдена, які той підписав у перші години після інавгурації, такі: про припинення процесу виходу США з Всесвітньої організації охорони здоров'я та про поновлення участі країни в міжнародній Паризькій кліматичній угоді.
Байден також оголосив про припинення будівництва високовартісної стіни на кордоні з Мексикою, започаткованого його попередником.