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    У світі

    Байден здійснив перші телефонні переговори з європейським лідером

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    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон - Байден здійснив перші телефонні переговори з європейським лідером
    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон

    Джо Байден та Борис Джонсон «дуже добре поговорили»

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став першим серед європейських лідерів, із ким провів переговори по телефону президент США Джо Байден.

    Телефонна розмова відбулася пізно ввечері в суботу, 23 січня.

    «Дуже добре поговорили з президентом Байденом цього вечора. Я з нетерпінням чекаю поглиблення давнього альянсу між нашими двома країнами в міру того, як ми добиваємося зеленого та стійкого відновлення після Covid-19», - повідомив Джонсон у Twitter.

    Раніше перший дзвінок іноземним лідерам Джо Байден зробив, зателефонувавши прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо.

    Байден та Трюдо, зокерма, домовилися зустрітися наступного місяця, «аби досягти прогресу у важливій роботі із поновлення глибокої й тривалої дружби між Канадою та США».

    Теги: США Джозеф Байден політика Велика Британія президент Борис Джонсон
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