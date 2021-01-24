Байден здійснив перші телефонні переговори з європейським лідером

Джо Байден та Борис Джонсон «дуже добре поговорили»

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став першим серед європейських лідерів, із ким провів переговори по телефону президент США Джо Байден.

Телефонна розмова відбулася пізно ввечері в суботу, 23 січня.

«Дуже добре поговорили з президентом Байденом цього вечора. Я з нетерпінням чекаю поглиблення давнього альянсу між нашими двома країнами в міру того, як ми добиваємося зеленого та стійкого відновлення після Covid-19», - повідомив Джонсон у Twitter.

Раніше перший дзвінок іноземним лідерам Джо Байден зробив, зателефонувавши прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо.

Байден та Трюдо, зокерма, домовилися зустрітися наступного місяця, «аби досягти прогресу у важливій роботі із поновлення глибокої й тривалої дружби між Канадою та США».