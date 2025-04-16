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Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника

Слідство стверджує: Боголюбов та Коломойський використовували рахунки Єврейської общини для «легалізації значних сум»

Об'єднана єврейська община, яка згідно з матеріалами слідства у справі Ігоря Коломойського, причетна до відмивання коштів Приватбанку у березні поточного року змінили керівника, про що свідчать дані з Реєстру юридичних осіб. 

Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника фото 1

Ткач Михайло Борисович, що керував общиною втратив цю посаду 4 березня. Керівником же громади став 28-річний Камозін Віталій Сергійович. 

Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника фото 2

Камозін також паралельно є власником ТОВ «Глобал Базис Груп», яка з 2018 року займається «Діяльністю телефонних центрів». Вірогідно, мова про діяльність кол-центрів. 

У 2018 році Камозін закінчив навчання в ДНУ ім. Гончара. У власних соціальних мережах чоловік часто хвалиться нагородами від різних військових підрозділів та займається встановленням пам'ятних знаків на єврейських кладовищах. 

Віталій Камозін
Віталій Камозін

Зміна керівництва Об'єднаної єврейської общини відбулася на фоні звинувачень вказаної релігійної організації у відмиванні коштів Приватбанку. Першоджерелом цієї інформації стала ухвала Шевченківського райсуду.

У тексті документа вказано, що саме через рахунки «Об`єднаної єврейської общини України» та ще кількох ТОВ здійснювалася легалізація значних сум. Загалом мова  про  понад 5,8 млрд грн, які врешті за версією слідства, були виведені за кордон.

«...безготівкові кошти у сумі 5 877 765 263,20 грн. на рахунку Номер_1 , який відкритий Особа_4 (Ігоря Коломойський, – ред.) в АТ КБ «ПриватБанк», легалізувати (відмити) шляхом їх перерахунку в адресу ТОВ «ФК Дніпро» (код СДРПОУ 32813827) на рахунок Номер_2 , власний рахунок Особа_4 (код Номер_3 ) Номер_4 , в адресу «Об`єднана єврейська община України» (код ЄДРОПОУ 21661668) на рахунок Номер_5 , ТОВ «Протон-21» (код ЄДРПОУ 31672893) на рахунок Номер_6 , АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 14360570) на рахунок Номер_7 , ТОВ «Юбі» (код ЄДРПОУ 38204981) на рахунок Номер_8 , ТОВ «ФК Гамбит» (код ЄДРПОУ 30458125) на рахунок Номер_9 , ПАТ «НПК-Галичина» (код ЄДРПОУ 00152388) на рахунок Номер_10 , шляхом поповнення власного карткового рахунку Номер_11 в АТ КБ «ПриватБанк», а також банківського рахунку Номер_12 в AT «Айбокс Банк» (МФО 322302) з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів Marks and Sokolov LLC (США), Hughes Hubbard and Reed LLP (США), Fieldfisher LLP (Велика Британія), Nomea law firm (Швейцарія), відкриті у відповідних закордонних банках», – йдеться в ухвалі суду.

Вже у березні поточного року дані про участь різних юридичних осіб єврейської громади у відмиванні Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим коштів Приватбанку підтвердив їхній колишній бізнес-партнер Олексій Мартнов. Він заявив, що ці гроші були «вкрадені у держави», власне Боголюбовим та Коломойським. І загалом через фонди єврейських релігійних організацій, за його даними, було «відмито понад п'ять мільярдів гривень». 

Геннадій Боголюбов є представником керівництва Єврейської громади України та очолює у статусі президента саме Єврейську громаду Дніпра. Єврейська громада Дніпра входить до структури засновників Єврейської громади України.

Теги: Ігор Коломойський Дніпро слідство громада Приватбанк Геннадій Боголюбов

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