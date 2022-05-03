Байден виступить із заявою щодо України на заводі з виробництва Javelin

Байден виступить із заявою про допомогу Україні на збройовому заводі, що виробляє Javelin

Байден запросив у Конгресу додаткові 33 мільярди доларів для нової допомоги Україні

Президент США Джо Байден виступить із черговою заявою щодо України на збройовому заводі Lockheed Martin, де виробляються ракетні системи Javelin. Штатний розклад американського лідера розповсюдив Білий дім.

Глава держави відвідає підприємство, розташоване у штаті Алабама. О 14 годині за північноамериканським часом (22:00 за київським часом) у нього запланована промова про надану Україні оборонну допомогу.

28 квітня стало відомо, що президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткові 33 мільярди доларів для нової допомоги Україні на тлі військового вторгнення Росії. Зі всієї суми пакету США планують виділити близько 20,4 мільярда на додаткову допомогу у військовій сфері та сфері безпеки України, а також на зміцнення безпеки Європи.

Компанія Lockheed Martin, провідний виробник зброї у США, заявила, що війна в Україні підвищила попит на системи протиракетної оборони. Компанія розробила та виробляє протитанкові ракети «Джавелін» спільно з американським концерном Raytheon Technologies.

Як відомо, на початку квітня одноголосно було прийнято закон про ленд-ліз для України в Сенаті США. Згідно з процедурою, його має схвалити Палата представників, після чого закон направлять на підпис президенту Джо Байдену.

Напередодні ми розповідали про те, яку зброю Захід передає українцям і як це допомагає стримувати армію РФ.

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

Також стало відомо, як США допомогли Україні на початку вторгнення.

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