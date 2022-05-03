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    Масштабна пожежа у Підмосков'ї: палає склад із папером (відео)

    У Підмосков'ї спалахнула сильна пожежа на величезному складі - Масштабна пожежа у Підмосков'ї: палає склад із папером (відео)
    У Підмосков'ї спалахнула сильна пожежа на величезному складі
    фото: МНС РФ

    Площа пожежі становить майже 34 тис. квадратних метрів

    Пізно вночі 3 травня у російському Підмосков'ї спалахнула будівля сховища на Кудинівському шосе в Богородському міському окрузі. Таким чином продовжилася низка загадкових пожеж містами РФ. Відповідне відео публікують російські Телеграм-канали.

    Майже 34 тис. кв. метрів становить площу пожежі на складі в Підмосков'ї, стався частковий обвал.

    На місці працюють понад 100 пожежників та 33 одиниці техніки. Йдеться склад у міському окрузі Богородський.

    Горить склад із папером.

    ЗМІ повідомляють, що спалах розпочався на території виробничо-складського комплексу «Атлант Парк» у Богородському.

    Нагадаємо, що в Росії останнім часом почастішали пожежі, зокрема, на території підприємств та організаій, пов’язаних із військово-промисловим сектором.

    Так, учора, 1 травня, під Бєлгородом загорілися склади з боєприпасами.

    Раніше, 21 квітня, у Твері згоріла будівля Центрального дослідницького інституту Повітряно-космічної оборони РФ.

    Того ж дня загорівся хімічний завод у місті Кінешма.

    Теги: пожежа росія окупанти війна завод Україна окупація #stoprussia
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    Масштабна пожежа у Підмосков'ї: палає склад із папером (відео)