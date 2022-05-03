Ізраїль вимагає від Лаврова вибачитися за антисемітські заяви

Лавров заявив, що Гітлер мав єврейську кров, а найзатятіші антисеміти, як правило, – євреї

МЗС Ізраїлю викликав російського посла, вимагаючи вибачень за антисемітські заяви

Посла РФ у Ізраїлі викликали до МЗС країни, вимагаючи вибачень за слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про єврейське походження Гітлера. Про це повідомляє Reuters.

Ізраїль розкритикував міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в понеділок через слова про те, що Адольф Гітлер має єврейське походження, заявивши, що це була «непробачна» брехня, яка принизила жахи нацистського Голокосту.

Лідери кількох західних країн засудили коментарі міністра закордонних справ, а президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в тому, що вона забула уроки Другої світової війни.

На знак різкого погіршення відносин з Москвою МЗС Ізраїлю викликало російського посла і вимагало вибачень.

«Така брехня має на меті звинуватити самих євреїв у найжахливіших злочинах в історії, які були скоєні проти них», – заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет.

«Використання Голокосту єврейського народу в політичних цілях має негайно припинитися», – додав він.

Раніше Банкова відреагувала на антисемітські заяви Лаврова.Єрмак заявив, що таким чином росіяни намагаються виправдати свої звірства та мету повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, російського посла в Ізраїлі викликали в МЗС країни після того, як очільник російського МЗС Сергій Лавров висловився про єврейську кров у Гітлера. Лавров назвав євреїв «найзапеклішими антисемітами», чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю.