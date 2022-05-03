  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Ізраїль вимагає від Лаврова вибачитися за антисемітські заяви

    Лавров заявив, що Гітлер мав єврейську кров, а найзатятіші антисеміти, як правило, &ndash; євреї - Ізраїль вимагає від Лаврова вибачитися за антисемітські заяви
    Лавров заявив, що Гітлер мав єврейську кров, а найзатятіші антисеміти, як правило, – євреї
    фото з відкритих джерел

    МЗС Ізраїлю викликав російського посла, вимагаючи вибачень за антисемітські заяви

    Посла РФ у Ізраїлі викликали до МЗС країни, вимагаючи вибачень за слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про єврейське походження Гітлера. Про це повідомляє Reuters.

    Ізраїль розкритикував міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в понеділок через слова про те, що Адольф Гітлер має єврейське походження, заявивши, що це була «непробачна» брехня, яка принизила жахи нацистського Голокосту.

    Лідери кількох західних країн засудили коментарі міністра закордонних справ, а президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в тому, що вона забула уроки Другої світової війни.

    На знак різкого погіршення відносин з Москвою МЗС Ізраїлю викликало російського посла і вимагало вибачень.

    «Така брехня має на меті звинуватити самих євреїв у найжахливіших злочинах в історії, які були скоєні проти них», – заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет.

    «Використання Голокосту єврейського народу в політичних цілях має негайно припинитися», – додав він.

    Раніше Банкова відреагувала на антисемітські заяви Лаврова.Єрмак заявив, що таким чином росіяни намагаються виправдати свої звірства та мету повномасштабної війни проти України.

    Як повідомлялося, російського посла в Ізраїлі викликали в МЗС країни після того, як очільник російського МЗС Сергій Лавров висловився про єврейську кров у Гітлера. Лавров назвав євреїв «найзапеклішими антисемітами», чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю.

    Теги: росія окупанти Ізраїль війна Сергій Лавров Володимир Зеленський Україна окупація Адольф Гітлер #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ізраїль вимагає від Лаврова вибачитися за антисемітські заяви