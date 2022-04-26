Яку зброю Захід передає українцям і як це допомагає стримувати армію РФ
Україна продовжує давати відсіч путінській орді
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Уже неделю буксует битва за Донбасс. Связывает полномасштабное российское наступление, в том числе, западное оружие, которое все в больших объемах поставляют Киеву. Союзники не только помогают Украине со стрелковым оружием, боеприпасами и другим нелетальным снаряжением. С конца марта Германия и Великобритания, например, предоставили Киеву минометы, ракеты, и другое противотанковое оружие, а также приборы ночного видения и бронежилеты, пишет Телеграф.
В Москве давно заявляли, что зарубежное оружие спецоперацию не остановит и станет целью российских ракет. Несмотря на это после недели боев за Донбасс Россия направила Вашингтону ноту протеста из-за поставок оружия.
До этого Вашингтон анонсировал беспрецедентные меры поддержки и выделил Украине более 2 млрд долларов. Еще миллиард евро добавили страны Евросоюза и НАТО. Однако, по словам президента Владимира Зеленского, Украине все еще не хватало летальных систем и техники – противотанковых установок, реактивных систем залпового огня, танков, самолетов. Украинская армия критически уступает российской в этих аспектах, и восстановить баланс сил может только помощь Запада.
В последние недели союзники активизировались – и передали Киеву новую технику. Рассказываем, какую именно, как украинская армия может ее использовать на новом этапе операции и есть у Москвы ответ на эти поставки.
Switchblade
Одно из самых необычных орудий войны, переданных Украине, – это барражирующий боеприпас Switchblade. По сути, это камикадзе-беспилотник, который может наносить удары по живой силе и технике противника. Кроме того, с его помощью можно сбить вражеский беспилотник или даже вертолет. В зависимости от версии, Switchblade может пролететь до 80 км (старшая версия, Switchblade 600), а весит снаряд от 10 до 23 кг, то есть переносить его оператор может в рюкзаке.
Впервые дроны-камикадзе применили в Афганистане в 2012 году. Тогда новая разработка военным понравилась, однако они отмечали, что поставленных в первой партии 75 устройств не хватило. Украине, на конец апреля, поставили 700 барражирующих боеприпасов обеих модификации. Как работает младшая версия Switchblade 300 можно посмотреть тут.
Помимо новинок, Киев получит разведывательные беспилотники Phoenix Ghost, которые дополнят оперативные разведывательные данные НАТО, которыми альянс активно делится с украинскими вооруженными силами. Благодаря этому российская армия в первые дни кампании потеряла фактор неожиданности – в Киеве уже знали, какими силами и куда продвигается армия противника.
Javelin
Другая высокотехнологичная американская разработка, противотанковый ракетный комплекс Javelin. Украина получала боеприпасы и пусковые установки для этого комплекса с самого начала кампании – от Великобритании, Польши и, конечно, самой США.
Javelin успешно применялся Вашингтонам во всех кампаниях с 1990 года. Основное преимущество комплекса – принцип «выстрелил и забыл». Благодаря инфракрасной головке наведения ракеты и траектории ее запуска, Javelin может поразить цель даже в том случае, если расчет погиб под огнем противника. Особенно успешно ракеты комплекса поражают танки, так как благодаря маневренности ракеты, она может поразить боевую машину в самое незащищенное место – крышку башни.
Помимо танков и бронемашин, Javelin может поражать и низколетящие вертолеты. Однако основная его задача – уничтожение защищенной техники противника. Правда, это дорогостоящее оружие и ракет для него мало. Вашингтону пришлось направить Киеву треть своих запасов, а произвести новые быстро не получится. Как используют Javelin можно посмотреть тут и тут.
С-300 и Т-72
Новые ракеты и беспилотники, конечно, помогают Украине сдерживать на открытой местности Донецкой и Луганской областей российские танки и бронемашины. Однако перевес в технике слишком серьезный, поэтому западные союзники направили Киеву не только высокотехнологичные «серебряные пули» – эффективные, но чрезвычайно дорогие решения. Помимо Javelin и Switchblade на восток направилось и менее современное оружие.
Например, Польша, после долгих переговоров, начала поставки советских танков Т-72М. Не ясно до сих пор, в каком состоянии находится техника и модернизировали ли поляки советские машины. Однако к началу кампании соотношение сторон было, мягко говоря, не в пользу украинцев. У российской армии на вооружении находится более 12 тыс. танков, у Киева – в пять раз меньше. Поэтому сто танков, поставленных Варшавой, особо ситуацию не изменят, но помогут ВСУ укрепить группировку на Донбассе на втором этапе войны.
Помимо Т-72М, Киев также получит дивизион советской системы противовоздушной обороны С-300. Один дивизион не поможет украинским ВВС захватить небо над страной, но, учитывая ежедневные сообщения официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, средств ПВО у Киева фактически не осталось.
HIMARS и «Грады»
Также, если верить российскому Минобороны, Украина ежедневно теряет расчеты реактивных систем залпового огня. РСЗО «Град» активно применяется в этой кампании обеими сторонами. В том числе, используются зажигательные и кассетные боеприпасы. Как и в случае с танками, Украина сильно уступает России в количестве РСЗО. К началу 2022 года, на каждую украинскую систему залпового огня приходилось семь российских.
Об увеличении поставок РСЗО просил и Владимир Зеленский. Системы залпового огня необходимы украинской армии как раз для того, чтобы остановить массированное продвижение техники и живой силы на Донбассе. Благодаря принципу своей работы – РСЗО «накрывает» ракетами большую территорию за короткие сроки – такая техника чрезвычайно необходима при большом скоплении сил на отдельном участке.
Однако к концу апреля Киев получил только 20 единиц RM-70 из Чехии, это чехословацкая вариация все того же «Града». Помимо этого американские союзники обещают поставить более современные системы HIMARS, разработанные в 1990-х. Кроме этого, Вашингтон попытается договориться с другими странами НАТО о поставках подобного оружия.
155-миллиметровые гаубицы
Больше пользы могут принести 155-мм гаубицы, о которых Зеленский просил с самого начала кампании. Самоходные и буксируемые артиллерийские установки под 155-мм снаряд считаются более перспективными и дальнобойными, чем советские 152-мм гаубицы, которые используются в российской и украинской армиях.
На призыв украинского президента почти через два месяца кампании все-таки отозвались. В большой пакет американской помощи входит 70 гаубиц М777 британского производства вместе с тягачами для них. Помимо гаубиц ВСУ также должны получить 144 тыс. снарядов соответствующего калибра. В эту партию, вероятно, войдут высокоточные снаряды Excalibur с GPS-наведением от Канады. Как работают такие снаряды можно посмотреть тут.
Помимо США и Канады, гаубицы обещают поставить еще Нидерланды (речь идет о немецких «самоходках» PzH 2000) и Великобритания (AS90).
Вместе с высокоточным и дальнобойным оружием, западные страны также поставили артиллерийские радары. Это позволяет украинской армии успешнее противостоять российским артиллеристам. Вкупе с разведывательными данными НАТО, а также современными разведывательными беспилотниками, это помогает уравнять ситуацию на поле боя, так как в полномасштабном открытом столкновении на Донбассе артиллерия будет играть ключевую роль.
Что противопоставит Россия
Переданного Украине оружия может не хватить для того, чтобы удержать Донбасс . Десятки гаубиц и танков могут затянуть второй фазу кампании, однако перевес Москвы в тяжелой технике составляет несколько раз. Этот дисбаланс не исправить точечными поставками.
Но и более масштабного ленд-лиза ожидать не стоит. Западные страны очень ограничены в наборе вооружений, которые они могут эффективно предоставить Киеву. Большая часть такого оружия требует переподготовки, что в условиях текущей войны маловероятно. С другой стороны, страны НАТО и ЕС последние годы только сокращали вооружение, поэтому свободных единиц техники в большом количестве у них попросту нет.
Тем не менее, новая техника ВСУ уже замедляет наступление. России не хватает реальной живой силы, а многочисленная техника зачастую не может получить топливо и необходимое обслуживание. Ситуацию осложняют перебои с поставками и проблемы со связью.
Пока Киев продолжает применять тактику мобильной защиты (ударил – отошел) и связывает российскую армию, не давая замкнуть кольцо вокруг донбасской группировки. Все это означает, что и у второго этапа российской кампании начались проблемы. При этом ни Киев, ни Москва не готовы к затяжной войне.
Джерело: Телеграф