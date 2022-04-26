Яку зброю Захід передає українцям і як це допомагає стримувати армію РФ

Україна продовжує давати відсіч путінській орді

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Уже неделю буксует битва за Донбасс. Связывает полномасштабное российское наступление, в том числе, западное оружие, которое все в больших объемах поставляют Киеву. Союзники не только помогают Украине со стрелковым оружием, боеприпасами и другим нелетальным снаряжением. С конца марта Германия и Великобритания, например, предоставили Киеву минометы, ракеты, и другое противотанковое оружие, а также приборы ночного видения и бронежилеты, пишет Телеграф.

В Москве давно заявляли, что зарубежное оружие спецоперацию не остановит и станет целью российских ракет. Несмотря на это после недели боев за Донбасс Россия направила Вашингтону ноту протеста из-за поставок оружия.

До этого Вашингтон анонсировал беспрецедентные меры поддержки и выделил Украине более 2 млрд долларов. Еще миллиард евро добавили страны Евросоюза и НАТО. Однако, по словам президента Владимира Зеленского, Украине все еще не хватало летальных систем и техники – противотанковых установок, реактивных систем залпового огня, танков, самолетов. Украинская армия критически уступает российской в этих аспектах, и восстановить баланс сил может только помощь Запада.

В последние недели союзники активизировались – и передали Киеву новую технику. Рассказываем, какую именно, как украинская армия может ее использовать на новом этапе операции и есть у Москвы ответ на эти поставки.

Switchblade

Одно из самых необычных орудий войны, переданных Украине, – это барражирующий боеприпас Switchblade. По сути, это камикадзе-беспилотник, который может наносить удары по живой силе и технике противника. Кроме того, с его помощью можно сбить вражеский беспилотник или даже вертолет. В зависимости от версии, Switchblade может пролететь до 80 км (старшая версия, Switchblade 600), а весит снаряд от 10 до 23 кг, то есть переносить его оператор может в рюкзаке.

Впервые дроны-камикадзе применили в Афганистане в 2012 году. Тогда новая разработка военным понравилась, однако они отмечали, что поставленных в первой партии 75 устройств не хватило. Украине, на конец апреля, поставили 700 барражирующих боеприпасов обеих модификации. Как работает младшая версия Switchblade 300 можно посмотреть тут.

Камикадзе-беспилотник Switchblade 300

Помимо новинок, Киев получит разведывательные беспилотники Phoenix Ghost, которые дополнят оперативные разведывательные данные НАТО, которыми альянс активно делится с украинскими вооруженными силами. Благодаря этому российская армия в первые дни кампании потеряла фактор неожиданности – в Киеве уже знали, какими силами и куда продвигается армия противника.

Разведывательные беспилотники Phoenix Ghost

Javelin

Другая высокотехнологичная американская разработка, противотанковый ракетный комплекс Javelin. Украина получала боеприпасы и пусковые установки для этого комплекса с самого начала кампании – от Великобритании, Польши и, конечно, самой США.

Javelin успешно применялся Вашингтонам во всех кампаниях с 1990 года. Основное преимущество комплекса – принцип «выстрелил и забыл». Благодаря инфракрасной головке наведения ракеты и траектории ее запуска, Javelin может поразить цель даже в том случае, если расчет погиб под огнем противника. Особенно успешно ракеты комплекса поражают танки, так как благодаря маневренности ракеты, она может поразить боевую машину в самое незащищенное место – крышку башни.

Javelin

Помимо танков и бронемашин, Javelin может поражать и низколетящие вертолеты. Однако основная его задача – уничтожение защищенной техники противника. Правда, это дорогостоящее оружие и ракет для него мало. Вашингтону пришлось направить Киеву треть своих запасов, а произвести новые быстро не получится. Как используют Javelin можно посмотреть тут и тут.

С-300 и Т-72

Новые ракеты и беспилотники, конечно, помогают Украине сдерживать на открытой местности Донецкой и Луганской областей российские танки и бронемашины. Однако перевес в технике слишком серьезный, поэтому западные союзники направили Киеву не только высокотехнологичные «серебряные пули» – эффективные, но чрезвычайно дорогие решения. Помимо Javelin и Switchblade на восток направилось и менее современное оружие.

Например, Польша, после долгих переговоров, начала поставки советских танков Т-72М. Не ясно до сих пор, в каком состоянии находится техника и модернизировали ли поляки советские машины. Однако к началу кампании соотношение сторон было, мягко говоря, не в пользу украинцев. У российской армии на вооружении находится более 12 тыс. танков, у Киева – в пять раз меньше. Поэтому сто танков, поставленных Варшавой, особо ситуацию не изменят, но помогут ВСУ укрепить группировку на Донбассе на втором этапе войны.

Помимо Т-72М, Киев также получит дивизион советской системы противовоздушной обороны С-300. Один дивизион не поможет украинским ВВС захватить небо над страной, но, учитывая ежедневные сообщения официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, средств ПВО у Киева фактически не осталось.

HIMARS и «Грады»

Также, если верить российскому Минобороны, Украина ежедневно теряет расчеты реактивных систем залпового огня. РСЗО «Град» активно применяется в этой кампании обеими сторонами. В том числе, используются зажигательные и кассетные боеприпасы. Как и в случае с танками, Украина сильно уступает России в количестве РСЗО. К началу 2022 года, на каждую украинскую систему залпового огня приходилось семь российских.

Об увеличении поставок РСЗО просил и Владимир Зеленский. Системы залпового огня необходимы украинской армии как раз для того, чтобы остановить массированное продвижение техники и живой силы на Донбассе. Благодаря принципу своей работы – РСЗО «накрывает» ракетами большую территорию за короткие сроки – такая техника чрезвычайно необходима при большом скоплении сил на отдельном участке.

Однако к концу апреля Киев получил только 20 единиц RM-70 из Чехии, это чехословацкая вариация все того же «Града». Помимо этого американские союзники обещают поставить более современные системы HIMARS, разработанные в 1990-х. Кроме этого, Вашингтон попытается договориться с другими странами НАТО о поставках подобного оружия.

155-миллиметровые гаубицы

Больше пользы могут принести 155-мм гаубицы, о которых Зеленский просил с самого начала кампании. Самоходные и буксируемые артиллерийские установки под 155-мм снаряд считаются более перспективными и дальнобойными, чем советские 152-мм гаубицы, которые используются в российской и украинской армиях.

На призыв украинского президента почти через два месяца кампании все-таки отозвались. В большой пакет американской помощи входит 70 гаубиц М777 британского производства вместе с тягачами для них. Помимо гаубиц ВСУ также должны получить 144 тыс. снарядов соответствующего калибра. В эту партию, вероятно, войдут высокоточные снаряды Excalibur с GPS-наведением от Канады. Как работают такие снаряды можно посмотреть тут.

высокоточные снаряды Excalibur с GPS-наведением – подарок от Канады

Помимо США и Канады, гаубицы обещают поставить еще Нидерланды (речь идет о немецких «самоходках» PzH 2000) и Великобритания (AS90).

Вместе с высокоточным и дальнобойным оружием, западные страны также поставили артиллерийские радары. Это позволяет украинской армии успешнее противостоять российским артиллеристам. Вкупе с разведывательными данными НАТО, а также современными разведывательными беспилотниками, это помогает уравнять ситуацию на поле боя, так как в полномасштабном открытом столкновении на Донбассе артиллерия будет играть ключевую роль.

Что противопоставит Россия

Переданного Украине оружия может не хватить для того, чтобы удержать Донбасс . Десятки гаубиц и танков могут затянуть второй фазу кампании, однако перевес Москвы в тяжелой технике составляет несколько раз. Этот дисбаланс не исправить точечными поставками.

Но и более масштабного ленд-лиза ожидать не стоит. Западные страны очень ограничены в наборе вооружений, которые они могут эффективно предоставить Киеву. Большая часть такого оружия требует переподготовки, что в условиях текущей войны маловероятно. С другой стороны, страны НАТО и ЕС последние годы только сокращали вооружение, поэтому свободных единиц техники в большом количестве у них попросту нет.

Тем не менее, новая техника ВСУ уже замедляет наступление. России не хватает реальной живой силы, а многочисленная техника зачастую не может получить топливо и необходимое обслуживание. Ситуацию осложняют перебои с поставками и проблемы со связью.

Пока Киев продолжает применять тактику мобильной защиты (ударил – отошел) и связывает российскую армию, не давая замкнуть кольцо вокруг донбасской группировки. Все это означает, что и у второго этапа российской кампании начались проблемы. При этом ни Киев, ни Москва не готовы к затяжной войне.

Джерело: Телеграф