Екснардеп Береза готується до виборів мера Києва



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На останній парламентський виборах Борислав Береза балотувався на одномандатному виборчому окрузі №213, але не пройшов до парламенту

Береза займається системним аналізом всіх проблем столиці

Колишній депутат Верховної Ради Борислав Береза займається аналізом проблем Києва і має намір взяти участь у виборах мера столиці. Про це він сказав у програмі «Київ. Вголос», що виходить на радіо «Київ FM».

Згідно з опитуваннями, що проводилися восени, у Берези 5,7% підтримки киян. «Якщо буде такий запит у киян і можливість взяти участь у чесних виборах, я піду на них», - сказав він.

Береза розповів, що разом із західними фахівцями займається розробкою стратегії розвитку міста на майбутні 20 років. І зараз вони закінчують системний аналіз всіх проблем Києва.

Як відомо, за останніми опитуваннями, чинний мер столиці Віталій Кличко займає першу сходинку у рейтингу можливих кандидатів на наступних виборах.

На думку Берези, рейтинг Кличка може впасти. «Ще пару таких проривів теплотраси, як біля Ocean Plaza, ще пару скандалів, і все може змінитися для Кличка», - вважає він.

Коментуючи історію з проривом теплотраси біля Ocean Plaza, Береза зауважив, що після того, як буде добудований черговий ТЦ на цій площі, район станції метро «Либідська» стане найперевантаженішим в усьому місті.

Також Береза зауважив, що взагалі не зрозуміло, як у рейтингах з’являються деякі кандидати. На його думку, це робиться штучно, але навіть великі гроші на рекламу не допоможуть їм під час виборів.

Він вважає, що жителі столиці оберуть того, хто зможе запропонувати стратегію на майбутнє, а не тільки до виборів. Адже це місто з інфраструктурою, що знаходиться на даний момент в не найкращому стані, та при цьому має можливості, щоб стати в один ряд з Краковом, Варшавою чи Будапештом.

Як повідомлялося, згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у грудні 2019 року, рейтинг довіри киян до місцевих політиків та громадських діячів очолили Сергій Притула та Віталій Кличко.