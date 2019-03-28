Потратили на вибори 0 грн. Найекономініші кандидати у президенти



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Виборець з бюлетенем під час голосування. Фото з відкритих джерел

У трьох претендентів на пост глави держави одні нулі на рахунках виборчого фонду

13 кандидатів у президенти, котрі повністю або у значній кількості заповнили своїми людьми окружні виборчі комісії, закумулювали на рахунках власних виборчих фондів не більше 500 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проміжні фінансові звіти щодо надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост президента України, які 25 березня були затверджені ЦВК.

Стовідсотково (199 ОВК) укомплектували самовисуванці Микола Габер, Юлія Литвиненко, Володимир Петров, Руслан Ригованов, виснуванець від партії «Стабільність» Василь Журавльов. При цьому, Ригованов залучив на проведення виборчої кампанії 0 грн, Габер – 500 грн, Литвиненко – 282 тис. грн, Петров – 450 тис. грн, Журавльов – 454,6 тис. грн.

Самовисуванці Роман Насіров і Олександр Данилюк вклали у виборчі перегони 0 грн кожен, зате мають солідне представництво в ОВК – 196 і 190 осіб, відповідно.

Кандидати Андрій Новак і Олександр Мороз акумулювали 86,5 тис. грн і 259,6 тис. грн, відповідно. Однак кожен із них заповнив 198 крісел в ОВК.

Претенденти Сергій Носенко залучив на виборчу кампанію 20 тис. грн і завів 197 членів ОВК, Юрій Тимошенко – 58 тис. грн і 194 члена ОВК, Віталій Купрій – 172,9 тис. грн і 173 членів ОВК, Ілля Кива – 30 тис. грн і 101 член ОВК.

Як повідомляв «Главком», серед кандидатів на посаду Президента України найбільші виборчі фонди мають Петро Порошенко, Юлія Тимошенко і Олександр Вілкул. Найбільший виборчий фонд має Петро Порошенко - 415,6 мільйонів гривень. Усі гроші - власні кошти президента України.

На другому місці - Юлія Тимошенко із виборчим фондом 164 мільйони гривень. Усі кошти кандидат отримала від своєї партії «Батьківщина».

Третю позицію посів Олександр Вілкул, який зібрав на виборчий фонд 116,8 мільйонів гривень. Гроші кандидату на виборчу кампанію перерахували фізичні (111 мільйонів) та юридичні особи (5,5 мільйонів гривень).

Четвертий за витратами - Анатолій Гриценко. Його виборчий фонд нині становить 101,9 млн грн. Із них 76,7 мільйонів гривень – внески фізичних осіб, 307 тисяч гривень від юридичних осіб та 35,9 мільйонів – гроші партії «Громадянська позиція». 11 мільйонів розпорядник рахунку з невідомих причин повернув донорам.

У фонді Володимира Зеленського - 95,4 мільйони гривень. Із них 15,7 мільйонів гривень - гроші партії «Слуга народу», 11,7 мільйонів гривень - власні кошти кандидата. Фізичні особи дали Зеленському майже 61 млн грн, а юридичні ще 7,1 млн грн.

Згідно з даними опитування трьох соціологічних компаній (КМІС, Центр Разумкова та соціологічної групи «Рейтинг»), 84% українців готові взяти участь у виборах президента України 31 березня.

Нагадаємо, Національна поліція та МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. У день виборів правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

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