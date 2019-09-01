На блокпосту біля Маріуполя затримали шістьох причетних до незаконних збройних формувань



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Затримані намагалися перетнути блокпости як власним транспортом, так і рейсовими автобусами

В суботу, 31 серпня, під час перевірки документів на одному з блокпостів поблизу Маріуполя військовослужбовці Нацгвардії затримали двох жінок та чотирьох чоловіків, причетних до незаконних збройних формувань.

Як повідомляє пресслужба Операції об’єднаних сил, затримані є мешканцями Донецької та Луганської областей.

Вказані особи намагалися перетнути блокпости як власним транспортом, так і рейсовими автобусами.

В ООС нагадують, що за минулий тиждень, під час виконання спеціально-бойових завдань на блокпостах в районі проведення операції Об’єднаних сил, гвардійцями було затримано 10 осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, 9 – кримінальні правопорушення, а також 9 – причетних до незаконних збройних формувань та громадянина, який намагався перевезти з собою медичні препарати наркотичного походження.

Всіх правопорушників передали працівникам Національної поліції.