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    Політика

    На блокпосту біля Маріуполя затримали шістьох причетних до незаконних збройних формувань

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    На блокпосту біля Маріуполя затримали шістьох причетних до незаконних збройних формувань

    Затримані намагалися перетнути блокпости як власним транспортом, так і рейсовими автобусами

    В суботу, 31 серпня, під час перевірки документів на одному з блокпостів поблизу Маріуполя військовослужбовці Нацгвардії затримали двох жінок та чотирьох чоловіків, причетних до незаконних збройних формувань.

    Як повідомляє пресслужба Операції об’єднаних сил, затримані є мешканцями Донецької та Луганської областей.

    Вказані особи намагалися перетнути блокпости як власним транспортом, так і рейсовими автобусами.

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    В ООС нагадують, що за минулий тиждень, під час виконання спеціально-бойових завдань на блокпостах в районі проведення операції Об’єднаних сил, гвардійцями було затримано 10 осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, 9 – кримінальні правопорушення, а також 9 – причетних до незаконних збройних формувань та громадянина, який намагався перевезти з собою медичні препарати наркотичного походження.

    Всіх правопорушників передали працівникам Національної поліції.

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