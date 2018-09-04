Берегова охорона врятувала понад 600 біженців у Середземному морі



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Останні тижні в Іспанію по морю прибуває все більше біженців

За даними Міжнародної організації з міграції, з початку 2018 року до Іспанії прибули понад 28 тисяч біженців

У Середземному морі берегова охорона врятувала 626 мігрантів з Північної Африки, які намагалися потрапити до Іспанії. Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на представника іспанської берегової охорони.

За його словами, мігранти, врятовані в морі Альборан і Гібралтарській протоці в західній частині Середземного моря, родом з держав Північної Африки і країн на південь від пустелі Сахара.

За даними Міжнародної організації з міграції, з початку 2018 року до Іспанії прибули понад 28 тисяч біженців.

Як раніше повідомлялося в доповіді управління верховного комісара ООН у справах біженців, які тікають до Європи від військових конфліктів і соціально-економічних проблем у своїх країнах, їхня смертність в 2018 році значно зросла.

Як повідомлялося, ООН очікує на нову хвилю біженців з Центральної Африки. В альянсі зазначили, що західним країнам слід зайнятися наданням допомоги регіону та створенням умов для його довгострокового розвитку, щоб уникнути нової хвилі міграції та припливу біженців до країн Євросоюзу.