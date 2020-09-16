Береза заявив про загрозу транспортного колапсу в Києві (відео)



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Київ страждає від заторів на дорогах

Борислав Береза провів соціальний експеримент, подолавши шлях із Троєщини до Хрещатика в годину пік

Лідер «Екопартії Берези» та претендент у мери Києва Борислав Береза провів соціальний експеримент: разом із журналістами 24 каналу подолав автівкою шлях з Троєщини до центру Києва у годину пік – о 8 годині ранку.

Скільки часу щодня витрачають на такий маршрут кияни та чому в Києві назріває транспортний колапс Береза розповів у сюжеті.

«У середньому за рік кожен киянин витрачає десь 9 діб, стоячи в заторах. На сьогодні в Києві офіційно зареєстровано 1,2 млн автівок: 20% вантажівки, а решта легкові автомобілі. Проблема в тому, що столиця розрахована навіть не на половину, а всього на 300-400 тисяч машин. Дороги Києва у 3-4 рази перевантажені», – розповів він під час поїздки.

Головним недоліком транспортної інфраструктури Києва Береза також назвав відсутність перехоплюючих стоянок на в’їздах у місто і «показовий» ремонт доріг перед виборами. Він підкреслив, що такі ремонті роботи часто погано організовані, тому також стають причиною збільшення заторів.

У підсумку на дорогу з Троєщини до Хрещатика, дотримуючись правил дорожнього руху, Береза витратив півтори години. Утім, за словами політика, це не межа.

«Щоб доїхати з Троєщини до центру потрібна година, дві, а то й більше. Якщо буде збудовано метро, час на дорогу зменшиться вдвічі. Але зараз, щоб розвантажити дороги, потрібно принаймні розвивати громадський транспорт. Хоча б замінити маршрутки на повноцінні автобуси», – вважає він.

Нагадаємо, що Береза був народним депутатом 8 скликання. Зараз він збирається балотуватися в мери Києва разом з командою «Екопартія».