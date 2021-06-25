Без комплексів. Ляшко роздягнувся у прямому ефірі (відео)

Луценко своєю чергою запропонував назвати цю акцію «Остання сорочка для зеленої влади» та зазначив, що може зняти з себе піджак

Екснардеп та голова «Радикальної партії» Олег Ляшко роздягнувся по пояс у прямому ефірі шоу на «5 каналі», яке веде колишній генпрокурор України Юрій Луценко.

Колишній «радикал» приніс з собою в студію пакет, з якого в ході обговорення підвищення податків в країні почав діставати спідню білизну, футболки та інший одяг.

«Їм мало, вони не можуть ніяк наїстися нашими податками. Вони хочуть піднімати податки. Давайте кожен, хто нас дивиться, зніме з себе по сорочці, по футболці, по трусах, по шкарпетках... Відправте їм, нехай вони подавляться», – заявив Ляшко.

Луценко своєю чергою запропонував назвати цю акцію «Остання сорочка для зеленої влади» та зазначив, що може зняти з себе піджак.

Ляшко погодився з такою назвою та додав:

«Влада забирає роботу і зарплату, тому правильно буде, якщо всі українці скинуться їм, щоб ті вдавилися смердючими шкарпетками та трусами».

Додамо, що колишній народний депутат від Партії регіонів Михайло Добкін ввечері 24 червня 2021 року змусив чинну нардепку Юлію Клименко від партії «Голос» роздягнутися в прямому етері телеканалу «Україна 24» через колір її вбрання.

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