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    Жителька Луцька запідозрила у себе коронавірус та попросилася до лікарні

    • Розсилка
    Жителька Луцька запідозрила у себе коронавірус та попросилася до лікарні

    Пацієнтка, повернувшись із Італії, вирішила пройти тест на коронавірус

    У Луцьку ізолювали в окремий бокс жінку з підозрою на коронавірус, яка повернулася з Італії.

    Про це повідомила медичний директор Волинської інфекційної лікарні Любов Серба, передає «Суспільне ТБ. Волинь».

    «Ми її ізолювали, обстежуємо. Хочу сказати, що ми робимо все по алгоритму, зразки відправили на пробу в Київ, чекаємо результатів. Це нормально, що люди насторожені і вони перевіряються», - повідомила Любов Серба.

    За словами представниці лікарні, пацієнтка, повернувшись із Італії, сама звернулася до медиків, бо запідозрила у себе коронавірус.

    Нагадаємо, підозра на коронавірус не підтвердилася у пасажирки літака, громадянки Китаю, який приземлися у «Борисполі». 

    Як вже відомо, 11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

    Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

    Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).

     

    медицина лікарня Луцьк карантин коронавірус
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