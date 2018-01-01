Без згоди Києва США не підуть на жодну угоду щодо України - Саллівен

Крим - це Україна, Донбас - це Україна, - наголосив заступник держсекретаря США

Заступник державного секретаря США Джон Саллівен (John Sullivan) наголошує, що Вашингтон не погодиться на угоду з Україною без її згоди, а також сприятиме відновленню її територіальної цілісності і незалежності. «Крим - це Україна, Донбас - це Україна. Ми ніколи не погодимося міняти один регіон на інший. Ми ніколи не погодимося укладати



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Джон Саллівен

Крим - це Україна, Донбас - це Україна, - наголосив заступник держсекретаря США

Заступник державного секретаря США Джон Саллівен (John Sullivan) наголошує, що Вашингтон не погодиться на угоду з Україною без її згоди, а також сприятиме відновленню її територіальної цілісності і незалежності.

«Крим - це Україна, Донбас - це Україна. Ми ніколи не погодимося міняти один регіон на інший. Ми ніколи не погодимося укладати угоди щодо України без згоди України... Ми сприятимемо відновленню територіальної цілісності та гарантуванню безпеки її громадян», - сказав він під час виступу перед українськими студентами на тему українсько-американських відносин у середу в Києві.

За словами американського дипломата, багато російськомовних українців гинуть, захищаючи територіальну цілісність Батьківщини. «Прямими наслідками російської агресії стало те, що російськомовне населення найбільше страждає на Донбасі і в Криму», - наголосив Саллівен.

Як повідомлялося, заступник держсекретаря США похвалив Україну за «успішне проводення реформ».

Також Саллівен сьогодні виступив у Дипломатичній академії України.

Візит американського чиновника в Україну відбувається в рамках турне Саллівена в Європу, яке відбудеться з 16 по 23. Він також відвідає Німеччину, Італію, Латвію та Бельгію.

Нагадаємо: у березні Україну також відвідає глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні. Останній раз вона відвідувала нашу країну в 2015 році.