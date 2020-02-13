Пентагон може покарати підполковника українського походження Віндмана
Трамп заявив, що не був задоволений роботою Віндмана, однак не він призначає покарання
Керівництво Пентагону може застосувати дисциплінарне стягнення щодо Александра Віндмана, колишнього співробітника Ради з національної безпеки США, котрий був головним свідком на слуханнях щодо імпічменту в Палаті представників.
Про це сказав президент США Дональд Трамп, повідомляє «Голос Америки».
Спілкуючись з журналістами після церемонії підписання закону, спрямованого на підтримку навчальних програм в галузі точних наук для ветеранів Збройних cил США, Трамп сказав, що рішення по Віндману прийматиме Пентагон особисто.
«Ми відправили Віндмана геть в зовсім інше місце, і військові тепер можуть діяти щодо нього так, як вважатимуть за потрібне», - заявив Трамп після того, як Віндмана звільнили з Білого дому минулого тижня.
Александр Віндман негативно охарактеризував дії Дональда Трампа в своїх свідченнях на слуханнях щодо імпічменту, був головним свідком у справі імпічменту.
«Я, безумовно, не був задоволений роботою, яку він проробив. Перш за все, він надав неправдиву інформацію про телефонну розмову із Володимиром Зеленським... Зміст розмови був цілком прийнятним», - заявив Трамп.
Він також додав, що незабаром у Білому домі очікуються нові відставки.
Як заначає «Голос Америки«, Александр Віндман має українське коріння.
5 лютого в Сенаті відбулося фінальне голосування по справі імпічменту голови Білого дому, під час якого республіканська більшість залишила Дональда Трампа на посаді президента США.
Як повідомлялося, Трамп назвав причину звільнення ключового свідка у справі імпічменту.