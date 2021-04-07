Безпілотник ОБСЄ зафіксував понад 40 невідведених російських танків на Донбасі

Усе озброєння бойовиків розміщено з порушенням ліній відведення

Місія ОБСЄ зафіксувала 42 танки російських військ у окремих районах Донецької та Луганської областей, розміщених із порушенням ліній відведення, а також ще 31 танк противника, що були розміщені за межами виділених місць зберігання. Про це повідомляється в опублікованому звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні 78/2021.

Зокрема, безпілотник СММ зафіксував 34 танки Т-72 та Т-64 на полігоні поблизу населеного пункту Бойківське (поблизу Тельманове; 67 км на південний схід від Донецька) «у зоні, у межах якої відповідно до пункту 5 меморандуму від 19 вересня 2014 року розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено».

4 квітня на тому ж полігоні було виявлено вісім танків Т-72.

У той же день на полігоні поблизу н. п. Покровка (36 км на схід від Донецька) було виявлено дві реактивні системи залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм).

Усе це озброєння було розміщено з порушенням ліній відведення.

«Місія зафіксувала 31 танк, шість гаубиць і чотири протитанкові гармати (майже всі одиниці озброєння були на двох полігонах та біля них) у непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей», − повідомили в СММ також про виявлення озброєння, розміщеного за межами виділених місць зберігання.